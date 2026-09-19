Khai mạc Nam Long Experience 2026, khách hào hứng ‘khám phá’ bất động sản giá trị thực

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hương - quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết tổ chức triển lãm là sáng kiến của tập đoàn để đưa các khu đô thị giá trị thực của Nam Long về giữa lòng thành phố, tạo không gian để khách hàng hiểu rõ hơn về hệ sinh thái sản phẩm trước khi đưa ra quyết định an cư hay đầu tư.

Ngay sau lễ khai mạc, dòng khách nhanh chóng tỏa về các khu vực trải nghiệm. Người chăm chú tìm hiểu dự án, gia đình cùng con nhỏ tham gia các hoạt động tương tác, nhóm khách trẻ check-in, chơi mini game, tham gia workshop… tạo nên một không gian nhộn nhịp như một đô thị thu nhỏ.

Một vòng triển lãm, nhiều trải nghiệm để khám phá

Điểm thú vị tại Nam Long Experience 2026 là mỗi không gian lại mở ra một trải nghiệm khác nhau. Tại Waterpoint, khách thử sức với Waterpoint Run trên 3 cung đường đô thị và tham gia workshop nước hoa; Izumi City thu hút khách tìm hiểu cơ hội đầu tư với sa bàn hạ tầng phía Đông và hoạt động check-in cùng "Công dân toàn cầu Izumi", game Kahoot trúng quà liền tay; Mizuki Park mang đến trải nghiệm không gian thị giác đa chiều, thưởng thức matcha Nhật Bản và quà tặng cá nhân hóa.

Không khí tiếp tục được khuấy động với thử thách golf "Hole-in-one" tại Elyse Island hay màn thử tài cùng pickleball tại Nam Long II Central Lake. Xen kẽ là các mini game về hành trình hợp tác Việt – Nhật, thử thách quản lý đô thị, truy tìm từ khóa… để khách vừa khám phá thêm câu chuyện của Nam Long vừa có cơ hội nhận quà.

"Chạm" giá trị thực, nhiều niềm vui mang về

Sau khi hoàn thành ít nhất 5.8 điểm trải nghiệm, khách tham dự có thể tiếp tục thử vận may tại Vòng quay May mắn để nhận thêm quà từ chương trình. Những tiếng reo khi vòng quay dừng lại hay nụ cười của khách khi nhận quà khiến không khí triển lãm thêm rộn ràng.

Chị Minh Hương (phường Phú Nhuận) chia sẻ: "Tôi đến triển lãm để tìm hiểu dự án, sau đó tham gia các hoạt động tại từng gian hàng và thử sức với vòng quay. Phần quà là một niềm vui bất ngờ, giúp tôi có thêm kỷ niệm đẹp tại sự kiện".

Sau khi đã tham quan một vòng, chạm và cảm các dự án, khách tham quan tiếp tục đến các khu vực tư vấn chuyên sâu để tìm hiểu sâu về sản phẩm mình quan tâm. Từ vị trí, quy hoạch, pháp lý, tiến độ đến môi trường sống, phương án tài chính và chính sách bán hàng, những câu hỏi ngày càng cụ thể khi khách đặt các lựa chọn lên bàn cân.

Chị Quỳnh An (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) chia sẻ: "Trước đó, tôi được chuyên viên giới thiệu về Mizuki Park nên đến triển lãm để tìm hiểu kỹ hơn. Gia đình tôi có bốn người, vì vậy tôi quan tâm đến môi trường sống, hệ tiện ích và khả năng cân đối tài chính. Sau khi được tư vấn về sản phẩm, chính sách và phương án thanh toán, tôi có thêm cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp trước khi quyết định".

Đây cũng là những vấn đề được bà Nguyễn Thanh Hương đề cập tại lễ khai mạc khi nhận định người mua nhà và nhà đầu tư dài hạn ngày càng quan tâm đến nền tảng pháp lý, năng lực triển khai, giá trị của môi trường sống và khả năng duy trì giá trị tài sản theo thời gian.

Trong cùng một không gian, khách có thể tìm hiểu Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City, Elyse Island, Nam Long II Central Lake cùng các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Nam Long. Khu triển lãm được thiết kế sinh động, các công cụ trực quan cùng các trải nghiệm tương tác giúp người xem có thêm thông tin để xem - hỏi - so sánh trước khi lựa chọn.

Theo đại diện Nam Long, "Bất động sản giá trị thực" được cụ thể hóa từ nền tảng quy hoạch, pháp lý, đến sản phẩm bàn giao, môi trường sống, hệ sinh thái tiện ích đưa vào vận hành và khả năng hình thành cộng đồng theo thời gian.

Đáng chú ý, khách tải ứng dụng Nam Long Living và check-in thành công trong ba ngày triển lãm có thể nhận voucher trị giá 50 triệu đồng đối với một số sản phẩm cao tầng và 100 triệu đồng đối với một số sản phẩm thấp tầng, tùy dự án và điều kiện áp dụng; số lượng voucher có giới hạn.

Nam Long Experience 2026 tiếp tục diễn ra trong hai ngày 19-20.9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC). Từ mini game, check-in, trải nghiệm công nghệ, workshop, "săn" quà đến tìm hiểu và nhận tư vấn dự án, khách tham quan có thể tự chọn hành trình phù hợp cho mình.

Không khí cuối tuần còn được nối dài với các hoạt động âm nhạc, gặp gỡ giao lưu cùng thần tượng và Lucky Draw. Theo chương trình, Dương Edward, Phượng Vũ, Hoàng Hải (Bố Gấu) sẽ góp mặt ngày 19.9 và Quốc Thiên xuất hiện ngày 20.9.

Nếu chưa kịp ghé Nam Long Experience 2026 trong ngày đầu, vẫn còn hai ngày cuối tuần để cùng gia đình đến SECC, khám phá các dự án, thử sức với những trải nghiệm thú vị và mang về những phần quà từ sự kiện.