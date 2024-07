Khai mạc Olympic: Siết chặt an ninh tối đa, hơn 50.000 sĩ quan và binh lính sẵn sàng

Lễ khai mạc Olympic Paris sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 26.7 theo giờ địa phương (0 giờ 30 ngày 27.7 theo giờ VN), với quy mô chưa từng có trong lịch sử. Sự kiện bao gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, phát biểu, thắp đuốc… Lựa chọn đưa lễ khai mạc ra ngoài sân vận động và tổ chức trên một đoạn sông Seine, nước chủ nhà Pháp đã lên một kế hoạch đồ sộ mang tên "chiến dịch Sentinelle", nhằm đối phó với các rủi ro về an ninh. Theo AP, Pháp đã huy động 45.000 cảnh sát và hiến binh, cùng 10.000 binh sĩ để bảo vệ các chính khách, VĐV, HLV, quan chức đoàn thể thao dự khai mạc, cũng như hàng trăm ngàn khán giả theo dõi trực tiếp.

Chủ nhà Pháp siết chặt an ninh cho Olympic 2024 REUTERS

"Đây là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, bởi chúng tôi cần đảm bảo an ninh ở môi trường đô thị. Sông Seine, thủ đô Paris… đều rất rộng lớn, với nhiều điểm nóng nên mọi thứ phải được lên kịch bản một cách rõ ràng, chi tiết; mọi lực lượng phải phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, ăn khớp. Sông Seine chảy qua trung tâm Paris, được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng và chung cư, đòi hỏi mức độ an ninh cao nhất khi tổ chức khai mạc Olympic", trung tá Olivier, chỉ huy tác chiến của tiểu đoàn bảo vệ VĐV khi diễu hành trên sông Seine, chia sẻ.

Lực lượng an ninh Pháp đã bố trí các đơn vị chuyên biệt, phối hợp với máy bay không người lái, thợ lặn chiến đấu, lực lượng đặc nhiệm tác chiến dưới nước, chó nghiệp vụ… phối hợp tuần tra dọc sông Seine. Các rào chắn được lắp đặt từ dưới lòng sông lên mặt nước, dọc theo tuyến đường khai mạc để ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập. Còn trên bầu trời, không quân Pháp sẵn sàng tác chiến để bảo vệ Paris. "Chúng tôi sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa. Quân đội Pháp có thể vượt sông Seine chỉ trong vài phút để can thiệp, ngăn chặn bất cứ nguy cơ nào", đại úy Quentin, chỉ huy một đại đội phụ trách bảo vệ khu vực sông Seine, khẳng định.

Đến ngày 25.7, tức chỉ 1 ngày trước khai mạc, vành đai chống khủng bố sẽ được thiết lập hai bên bờ sông Seine để tạo thành "vùng xám". Bất kỳ ai muốn vào khu vực này đều phải có thẻ an ninh dưới dạng mã QR. Các biện pháp an ninh chỉ được gỡ bỏ khi lễ khai mạc kết thúc. Paris đã gấp rút nhờ 46 nước đồng minh gửi 2.185 cảnh sát đến nước này. Nước Đức sẽ cử một số lượng cảnh sát không xác định tới để bảo vệ thế vận hội. Sẽ có thêm khoảng 22.000 nhân viên an ninh tư nhân túc trực để bảo vệ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Một cán bộ của đoàn thể thao VN (sang Paris tiền trạm từ cách đây 1 tuần) cho biết không khí tại Pháp lúc này rất khẩn trương nhưng vẫn tạo ra cảm giác bình an. "Làng VĐV bên bờ sông Seine với cơ sở chính rộng 54 ha được ban tổ chức bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đoàn VN dự kiến sẽ dự lễ khai mạc với 10 thành viên, gồm 6 VĐV và 4 thành viên đoàn (trưởng đoàn, cán bộ, HLV). Chúng tôi tin tưởng nước Pháp đang làm tất cả những gì có thể để Olympic Paris diễn ra an toàn và trọn vẹn!", cán bộ của đoàn VN chia sẻ.