Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đại hội lần này có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đại hội mang khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

786 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong 2 phiên làm việc ngày 24.6, đại hội tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại hội cũng tổ chức 5 diễn đàn thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với các chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong khuôn khổ đại hội, T.Ư Đoàn tổ chức triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Triển lãm không chỉ là hoạt động chào mừng đại hội mà còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của tuổi trẻ Việt Nam.

Lấy hình tượng "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham gia triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đặc biệt, đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.