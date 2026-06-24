Hội nhập quốc tế bắt đầu từ năng lực của chính mình

Diễn đàn 4 diễn ra chiều ngày 24.6 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tham luận với chủ đề "Nâng cao năng lực số và ngoại ngữ cho thanh niên - Hành trang để tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế", anh Hồ Phúc Hải, Phó bí thư thường trực phụ trách Tỉnh đoàn Nghệ An, cho rằng để có thể tự tin bước ra thế giới, thanh niên Việt Nam trước hết cần chuẩn bị cho mình một hành trang đủ vững vàng về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh.

Theo đó, hội nhập không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế hay việc người trẻ có cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài, mà quan trọng hơn là khả năng thích ứng, làm chủ tri thức, công nghệ và tạo ra giá trị trong môi trường toàn cầu.

Anh Hồ Phúc Hải cũng chỉ ra, thanh niên thời kỳ mới cần được trang bị năng lực số, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tư duy toàn cầu, kỹ năng thích ứng và bản lĩnh văn hóa để có thể tự tin tham gia vào các lĩnh vực của đời sống quốc tế.

Đồng thời, anh nhấn mạnh yêu cầu trang bị những năng lực mới cho thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, theo anh Hải, khoảng cách giữa các quốc gia, vùng miền không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà ngày càng được quyết định bởi khả năng tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ và thích ứng với những thay đổi mới.

"Khoảng cách lớn nhất trong thời đại số không còn là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách về tri thức, công nghệ và kỹ năng thích ứng.

Người trẻ có thể tiếp cận kho tri thức của toàn cầu chỉ bằng một thiết bị thông minh; nhưng để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh đòi hỏi phải có năng lực thực sự", anh Hồ Phúc Hải nhìn nhận.

Từ thực tiễn, anh Hồ Phúc Hải tái khẳng định, việc nâng cao năng lực số, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cần được xem là hành trang quan trọng để thanh niên Việt Nam tự tin bước ra môi trường quốc tế.

Đặc biệt, cần quan tâm tạo cơ hội tiếp cận công nghệ, đào tạo ngoại ngữ cho thanh niên khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách trong quá trình hội nhập.

Để thanh niên có thể tự tin hội nhập, anh Hải cũng đề xuất tiếp tục xây dựng các chương trình nâng cao năng lực số và ngoại ngữ trên quy mô toàn quốc; phát triển hệ sinh thái học tập số dành cho đoàn viên, thanh niên; mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.

Cùng đó, cần đổi mới phương thức hoạt động Đoàn theo hướng ứng dụng công nghệ, tăng khả năng kết nối và tập hợp thanh niên.