Hiến kế đổi mới phương thức hoạt động Đoàn trong tình hình mới

Xây dựng "kho dữ liệu" để chia sẻ các mô hình tiêu biểu

Phát biểu tại diễn đàn để góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Ngô Minh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh (thuộc Đoàn đại biểu Ban Thanh niên CAND), đề xuất cần tập trung 3 nhóm vấn đề trong các nhóm đột phá chiến lược.

Quang cảnh tổ thảo luận số 10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhóm vấn đề thứ nhất là nắm bắt tình hình, tư tưởng, hoàn cảnh của đoàn viên và nâng cao chất lượng, giải pháp hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên phát triển trong thời gian tới.

Nhóm vấn đề thứ hai là đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức vận hành hướng đến mục tiêu giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đơn giản, gọn nhẹ và hiệu quả hơn.

Nhóm vấn đề thứ ba là làm sao để tăng cường tính thu hút, tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động công tác đoàn.

Anh Ngô Minh Tú góp ý tại diễn đàn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tiếp tục đóng góp ý kiến tại diễn đàn, anh Ngô Minh Tú cũng đề xuất cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chung về các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu trên toàn quốc.

Theo anh Ngô Minh Tú, thực tế hiện nay chúng ta có rất nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả. Hàng năm, Trung ương Đoàn và nhiều tổ chức chính trị - xã hội đều tổ chức tuyên dương các công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc, hoặc các hoạt động biểu dương tương tự.

Tuy nhiên, việc lưu trữ, chia sẻ và khai thác những mô hình này vẫn chưa thực sự thuận tiện. "Chúng ta chưa có kho dữ liệu khai thác chung, hoặc có rồi nhưng chưa công khai, chưa có biện pháp dễ tìm kiếm, dễ tra cứu để tất cả tổ chức Đoàn có thể tìm kiếm ở mọi nơi", anh Ngô Minh Tú nói.

Anh Ngô Minh Tú cho rằng nếu xây dựng được hệ thống dữ liệu khoa học, các tổ chức Đoàn có thể dễ dàng tham khảo mô hình từ các đơn vị khác, biết được cách triển khai, hiệu quả thực tế và lựa chọn phương án áp dụng phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

"Chúng ta có app Thanh niên Việt Nam, có cổng thông tin điện tử, nhiều công cụ có thể làm thì thời gian tới có lẽ cần phải thực hiện cái này bài bản hơn", anh Ngô Minh Tú đề xuất.

Anh Nguyễn Viết Xuân Sang phát biểu tham luận ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cần mô hình cấp bộ Đoàn tương ứng với khối trường học

Cùng tham gia thảo luận, anh Nguyễn Viết Xuân Sang, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường đại học Thủ Dầu Một, đề cập đến hệ thống tổ chức của Đoàn tại dự thảo Điều lệ Đoàn.

Cụ thể, dự thảo Điều 6 quy định hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 3 cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu và tương đương, với định hướng bảo đảm tương thích với hệ thống tổ chức Đảng và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, theo anh Sang, đối với tổ chức Đoàn, đặc biệt trong khối trường học, cần xem xét đầy đủ đặc điểm tập hợp đoàn viên, thanh niên tại các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp.

Đây là những môi trường có số lượng đoàn viên, thanh niên lớn, cơ cấu tổ chức nhiều tầng, phạm vi hoạt động rộng và yêu cầu quản lý, điều phối tương đối phức tạp. Vì vậy, cần có mô hình cấp bộ Đoàn tương ứng và tương xứng để bảo đảm hiệu quả tập hợp, quản lý, giáo dục và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên.

Trường hợp định hướng sửa đổi theo hướng không quy định cứng số lượng cấp tổ chức, đề nghị quy định hệ thống tổ chức của Đoàn gồm các cấp phù hợp với hệ thống tổ chức Đảng, đồng thời căn cứ đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và lĩnh vực hoạt động.

"Cách tiếp cận này phù hợp hơn đối với các đại học, trường đại học. Thực tế, trong khối trường học vẫn có cấp ủy, lãnh đạo và cơ cấu quản trị tương ứng để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn", anh Sang chia sẻ.

Ngoài ra, anh Nguyễn Viết Xuân Sang cũng đề xuất điều chỉnh thêm một số nội liên quan đến mô hình Ban cán sự Đoàn, chuyển đổi số trong công tác Đoàn tại dự thảo.