Xây dựng thế hệ thanh niên tự chủ, tự tin, tự lực và tự cường

Tại Diễn đàn số 1 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, trung tá Võ Thành Nhân, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9 đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội.

Anh Nguyễn Thái An, Phó ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ các đoàn thể T.Ư chủ trì diễn đàn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cần bắt đầu từ công tác tuyên truyền, giáo dục

Từ thực tiễn hoạt động trong Quân đội, trung tá Võ Thành Nhân cho rằng việc xây dựng thế hệ thanh niên tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường cần bắt đầu từ công tác tuyên truyền, giáo dục.

Trong bối cảnh hiện nay, thanh niên lớn lên trong môi trường số, có điều kiện tiếp cận tri thức nhanh chóng, tư duy cởi mở và nhu cầu khẳng định bản thân ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ chịu tác động lớn từ mạng xã hội, các luồng thông tin đa chiều và những trào lưu thiếu chọn lọc.

Trung tá Võ Thành Nhân tham luận tại chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Điều này đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới phương thức tiếp cận, định hướng và giáo dục, bảo đảm vừa giữ vững các giá trị cốt lõi, vừa phù hợp với đặc điểm của thanh niên trong thời đại số", trung tá Võ Thành Nhân nhấn mạnh.

Theo anh, muốn giáo dục thanh niên hiệu quả phải bắt đầu từ việc thấu hiểu thanh niên. Điều người trẻ cần không chỉ là cơ hội phát triển mà còn là lý tưởng để phấn đấu, niềm tin để dấn thân và mục tiêu để cống hiến.

Khi có lý tưởng đúng đắn, có khát vọng vươn lên và mục tiêu rõ ràng, thanh niên sẽ có động lực vượt qua khó khăn, không dễ bị dao động trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Chính vì vậy, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh niên của Quân đội.

Dẫn chứng từ thực tiễn, trung tá Võ Thành Nhân cho biết trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức Đoàn trong toàn quân đã tổ chức hơn 35.600 buổi tọa đàm, diễn đàn, sân khấu hóa nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trao đổi, chia sẻ, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Công tác giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền một chiều sang tăng cường đối thoại, tương tác và trải nghiệm; từ các hình thức truyền thống sang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tuy vậy, theo anh vẫn còn những nội dung giáo dục chưa thực sự hấp dẫn đối với một bộ phận thanh niên; việc cá thể hóa nội dung cho từng nhóm đối tượng chưa đồng đều; một số sản phẩm truyền thông còn hạn chế sức lan tỏa trong môi trường số. Từ đó, anh đúc kết bài học quan trọng: "Muốn giáo dục thanh niên hiệu quả thì trước hết phải hiểu thanh niên; muốn định hướng thanh niên thì phải đồng hành cùng thanh niên".

Khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua thực tiễn hành động

Bên cạnh công tác giáo dục, trung tá Võ Thành Nhân cho rằng cần khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua thực tiễn hành động. Theo anh, thanh niên không trưởng thành từ những lời động viên mà trưởng thành từ trách nhiệm được giao; không lớn lên trong sự dễ dàng mà trưởng thành qua thử thách và cống hiến.

"Bản lĩnh được tôi luyện khi thanh niên đối diện với khó khăn; được bồi đắp khi dám nhận việc khó; được khẳng định khi biết đặt lợi ích của tập thể, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân", anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Thái Anh phát biểu tại chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thực tế trong những năm qua, phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" đã trở thành môi trường rộng lớn để tuổi trẻ toàn quân rèn luyện và trưởng thành.

Từ thao trường huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo đến phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn hay tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, ở đâu có nhiệm vụ khó, ở đó có dấu ấn của tuổi trẻ Quân đội.

Từ những trải nghiệm thực tiễn đó, trung tá Võ Thành Nhân khẳng định khát vọng cống hiến không tự nhiên hình thành mà được nuôi dưỡng từ lý tưởng, niềm tin và được tôi luyện qua hành động. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên có ý thức học tập, lao động và trách nhiệm công dân đối với đất nước.

Tại diễn đàn, anh đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm; triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tạo thêm nhiều môi trường thực tiễn để thanh niên được cống hiến, trưởng thành và khẳng định bản thân.