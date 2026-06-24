Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sáng 24.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của gần 800 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.



Các đại biểu tham dự đại hội Ảnh: C.T.V

786 đại biểu chính thức tham dự đại hội

Trước giờ làm việc, các đại biểu đã tham dự lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác ẢNH: ĐINH HUY

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đại hội mang khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đại hội lần này có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Các đại biểu vào Lăng viếng Bác ẢNH: ĐINH HUY





Đại hội không giấy tờ

Trong hai ngày làm việc (24 và 25-6), Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đặc biệt, Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Qua đó, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, hướng tới mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.