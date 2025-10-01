Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mời tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII
Mời tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

01/10/2025 11:16 GMT+7

Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII – sân chơi âm nhạc quy mô quốc gia, để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức ghi dấu ấn của mình bằng giai điệu lan tỏa khát vọng tuổi trẻ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII – nhiệm kỳ 2026–2031.

Sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ cả nước

Nơi triệu trái tim cùng chung khát vọng.

Nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hướng tới sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ 13 – sân chơi âm nhạc quy mô quốc gia, để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức ghi dấu ấn của mình bằng giai điệu lan tỏa khát vọng tuổi trẻ Việt Nam.

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một ca khúc mới, mà còn mở ra hành trình để ngọn lửa tuổi trẻ hòa quyện với tinh thần tiên phong. Để mỗi giai điệu cất lên trở thành nhịp đập chung, kết nối triệu khát vọng, triệu ước mơ của thế hệ hôm nay.

Mời tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Mời tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; thể hiện được tinh thần Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

