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Giới trẻ Đoàn - Hội

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến

UYÊN LÊ
UYÊN LÊ
Trên những chuyến bay từ khắp mọi miền Tổ quốc, hàng trăm đại biểu trẻ tụ hội về thủ đô, mang theo khí thế và những kỳ vọng về công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Từ sáng sớm, khu vực ga đến của sân bay Nội Bài đã ngập tràn sắc xanh thanh niên. Những lá cờ, băng rôn chào mừng cùng nụ cười rạng rỡ tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, báo hiệu ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước đang đến gần. Màu áo xanh thanh niên xuất hiện ở khắp nơi như một dấu ấn đặc biệt trong ngày các đoàn đại biểu hội tụ.

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 1.

Đội hình thanh niên thủ đô sẵn sàng đón tiếp các đại biểu về dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

ẢNH: UYÊN LÊ

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 2.

Tại khu vực đón tiếp, công tác tổ chức được triển khai chu đáo, thể hiện khí thế rộng ràng của ngày hội tuổi trẻ

ẢNH: UYÊN LÊ

Những chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Nội Bài mang theo những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ các địa phương, đơn vị về tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu TP.Đà Nẵng đáp chuyến bay đầu tiên xuống sân bay Nội Bài sáng 23.6

ẢNH: UYÊN LÊ

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 4.

Những cái bắt tay và nụ cười rạng rỡ của các đoàn đại biểu

ẢNH: UYÊN LÊ

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng, cho biết: "Đến với Đại hội Đoàn lần này, đoàn đại biểu Đà Nẵng mang theo tinh thần phấn khởi, niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố. Chúng tôi mong muốn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và những ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội, góp phần xây dựng nghị quyết phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. K

ỳ vọng lớn nhất là đại hội sẽ đề ra những định hướng, chương trình hành động thiết thực, tạo môi trường để thanh niên cả nước phát huy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển đất nước".

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 5.

Những nụ cười rạng rỡ sau chuyến bay dài

ẢNH: UYÊN LÊ

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 6.

Đại biểu Huỳnh Nguyễn Yến Nhi (sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) mong muốn mang đến đại hội hình ảnh thế hệ trẻ Đà Nẵng tràn đầy tinh thần nhiệt huyết

ẢNH: UYÊN LÊ

Đoàn đại biểu Đà Nẵng mang đến đại hội tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng đóng góp vào các định hướng lớn của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới, còn tuổi trẻ cố đô Huế lại mong muốn gửi gắm những trăn trở, sáng kiến liên quan đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Huế, chia sẻ, không khí đại hội đã lan tỏa mạnh mẽ thông qua sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. 

"Chúng tôi cảm nhận rất rõ khí thế của ngày hội lớn của thanh niên cả nước. Điều đó khiến mỗi đại biểu càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham dự đại hội. Đến với đại hội lần này, tuổi trẻ Huế mong muốn đóng góp những ý kiến về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp gắn với văn hóa và sáng tạo, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong việc gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị quý báu mà các thế hệ cha ông đã để lại", anh Nguyễn Thanh Hoài bày tỏ.

Sẵn sàng bước vào Đại hội Đoàn toàn quốc với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến- Ảnh 7.

Các đại biểu đến từ TP.Huế chụp ảnh lưu niệm sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài

ẢNH: UYÊN LÊ

Từ những sáng kiến đổi mới, sáng tạo đến nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tuổi trẻ cả nước đang cùng hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin vào một chặng đường phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

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