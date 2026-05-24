Tỉnh đoàn Gia Lai huy động 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện

Sáng 24.5, tại Quảng trường Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng", chiến dịch năm nay được triển khai theo hướng bám sát cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và địa bàn khó khăn; đồng thời phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo thiếu nhi.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8, gồm chương trình Tiếp sức mùa thi cùng 5 chiến dịch trọng tâm: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và 100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số.

Theo Tỉnh đoàn Gia Lai, chiến dịch năm nay đặt ra 11 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu huy động 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới 350.000 cây xanh; hỗ trợ triển khai 400 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn cũng sẽ hỗ trợ kết nối ít nhất 400 triệu đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, tạo việc làm; phấn đấu có ít nhất 2 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ đầu ra sản phẩm. Mỗi xã biên giới sẽ được tổ chức ít nhất một chương trình tình nguyện an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, 100% đoàn cấp xã duy trì hoạt động "Tổ công nghệ số cộng đồng" và "Đội hình bình dân học vụ số" nhằm hỗ trợ người dân nâng cao năng lực số. Chiến dịch cũng đặt mục tiêu tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 50.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho khoảng 3.000 thanh niên.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho 30.000 lượt thanh thiếu nhi; hỗ trợ 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các trường đại học, cao đẳng, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên đều triển khai ít nhất một dự án tình nguyện vì cộng đồng.

Theo anh Phạm Hồng Hiệp, các hoạt động tình nguyện cần bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, tập trung hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai và biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, điều phối hoạt động.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cũng đề nghị đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và tổ chức tốt các hoạt động hè cho thiếu nhi; chú trọng trang bị kĩ năng sống, kĩ năng số và kiến thức phòng chống tai nạn, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em.