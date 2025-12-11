Anh Phạm Hồng Hiệp được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

Ngày 11.12, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Anh Phạm Hồng Hiệp được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai khóa I ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự và chỉ đạo tại đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương, lãnh đạo tỉnh đoàn qua các thời kỳ; đại diện các tỉnh, thành Đoàn cùng hơn 300 đại biểu là những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu trên địa bàn.

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Theo đó, anh Phạm Hồng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai khóa I. Các Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm các anh: Đỗ Đức Thanh, Lý Anh Việt, Nguyễn Chí Hiếu.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng chỉ định 41 anh chị tham gia Ban Chấp hành khóa mới, 13 anh chị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Gia Lai khóa mới ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ủy ban Kiểm tra gồm 7 người do anh Lý Anh Việt làm chủ nhiệm. Đoàn đại biểu Gia Lai dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 17 đại biểu chính thức và 5 dự khuyết.

Anh Phạm Hồng Hiệp (36 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai). Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Quá trình công tác: 8.2011 - 1.2013: Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Định 1.2013 - 5.2015: Cán bộ Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn Bình Định 6.2015 - 11.2018: Phó ban Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn Bình Định 11.2018 - 11.2020: Phó ban Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Bình Định 11.2020 - 5.2021: Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Bình Định 5.2021 - 3.2024: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Định 3.2024 - 9/2024: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Định, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định 9/2024 - 6.2025: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định 7.2025 đến nay: Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Ngày 11.12.2025, T.Ư Đoàn chỉ định anh Phạm Hồng Hiệp giữ chức Bí thư tỉnh Đoàn Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Anh Đỗ Đức Thanh (38 tuổi, quê quán Ninh Bình). Trình độ chuyên môn cử nhân Xã hội học. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Anh Lý Anh Việt (34 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai). Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Anh Nguyễn Chí Hiếu (35 tuổi, quê quán Đắk Lắk). Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Triết học, cử nhân Triết học khoa học chính trị. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.



