Thanh niên Gia Lai có lợi thế 'từ đại ngàn đến đại dương' để phát triển kinh tế

Ngày 11.12, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các tỉnh, thành đoàn và hơn 300 đại biểu tiêu biểu.

Thu hút 2,5 triệu lượt thanh niên tham gia tình nguyện

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, tăng sức lan tỏa; các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số, sáng tạo trẻ… đạt hiệu quả rõ nét với nhiều mô hình thiết thực.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích của Đảng, môi trường rèn luyện và trưởng thành của thanh niên. Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền – giáo dục; phát huy vai trò thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thiếu nhi; xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

Một số mục tiêu nổi bật gồm: thu hút 2,5 triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 100% Đoàn cấp xã hằng năm có ít nhất 2 công trình ứng dụng khoa học – công nghệ; mỗi xã xóa 1 điểm đen ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tối thiểu 4 dự án khởi nghiệp mỗi năm; chăm lo cho 100.000 lượt thiếu nhi khó khăn; giới thiệu 6.250 đoàn viên ưu tú cho Đảng hằng năm, phấn đấu 70% đảng viên mới từ đoàn viên.

Đại hội thống nhất thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với tỷ lệ 100%, đồng thời kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững...

"Không thể tư duy theo lối mòn"

Phát biểu chỉ đạo, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận những kết quả ấn tượng mà tuổi trẻ Gia Lai đạt được. Chị nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, nhiệm kỳ của sự "Hợp nhất – Định hình – Bứt phá". Tuổi trẻ Gia Lai không thể tư duy theo lối mòn của một tỉnh miền núi hay một tỉnh duyên hải, mà phải tiếp cận bằng tư duy "từ đại ngàn đến đại dương", khai thác lợi thế, tiềm năng của cả hai không gian phát triển.

Để góp phần đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, chị Trang đề nghị Đoàn cần tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, bắt đầu từ tư duy công tác và hiệu quả cụ thể. Cán bộ Đoàn phải thực hiện phương châm "3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chuyển đổi số phải đi vào thực chất: ứng dụng dữ liệu, AI, công nghệ trong quản lý, tổ chức hoạt động. Mỗi cấp bộ, cán bộ Đoàn phải làm chủ công nghệ, vận dụng linh hoạt hình thức trực tiếp – trực tuyến; đồng thời phát huy vai trò của Đoàn trong Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ hai, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất của thanh niên toàn tỉnh, tránh tư tưởng chia cắt "tỉnh anh – tỉnh tôi", "miền núi – miền biển". Công tác tuyên truyền, giáo dục cần bám tinh thần "3 thống nhất": lý tưởng – mục tiêu – hành động của thanh niên đều gắn với lý tưởng, mục tiêu của Đảng và quê hương. Đoàn viên phải là chủ thể của giáo dục, phát huy truyền thống Tây nguyên – Đất Võ; đồng thời chủ động xây dựng dòng chảy thông tin tích cực trên mạng xã hội, đánh giá học nghị quyết trực tuyến và nắm chắc tư tưởng thanh niên trước các luận điệu sai trái.

Thứ ba, chất lượng phong trào phải được đo bằng đóng góp của thanh niên vào nhiệm vụ chính trị và sự trưởng thành của họ. Các chương trình hành động nhiệm kỳ tới cần gắn với mục tiêu phát triển của tỉnh; quan tâm phát triển toàn diện thanh niên, chăm lo thiếu nhi và nâng cao chất lượng phụ trách Đội.

Ngoài 5 nội hàm của phong trào "Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong trong kỷ nguyên mới", cần mở rộng không gian hoạt động sang các lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, bán dẫn, AI, du lịch. Song song đó là tổ chức hoạt động tình nguyện chuyên sâu, hỗ trợ ngư dân trẻ, vùng biên và tăng cường hợp tác biên giới với Campuchia. Đoàn cũng cần tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát huy bản sắc văn hóa địa phương trên nền tảng số, phục vụ phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà, thư tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thứ tư, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh theo đặc thù từng địa bàn, nhất là vùng khó khăn. Công tác cán bộ là then chốt: phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt cấp cơ sở. Trong điều kiện tinh gọn bộ máy, mỗi cán bộ phải nỗ lực rèn luyện, dám nhận việc khó, trưởng thành từ thực tiễn.



Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ hình thành đội ngũ cán bộ Đoàn tiên phong, vững vàng, giỏi chuyên môn, gắn bó cơ sở. "Tôi mong các đại biểu Tỉnh đoàn Gia Lai sẽ mang theo tiếng nói của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, góp sức trẻ, trí tuệ để cùng xác lập mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc nhiệm kỳ mới", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.