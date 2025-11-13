Chị Nguyễn Phạm Duy Trang gửi thư tri ân giáo viên phụ trách Đội

Chiều 13.11, trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng các thầy cô ở Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Đặc biệt, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã gửi thư tri ân đến thầy Phạm Quốc Bảo, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện cùng thầy cô Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Trong thư có đoạn viết, hơn 17 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, từ những ngôi trường còn nhiều khó khăn cho đến Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ hôm nay, thầy vẫn luôn lặng lẽ truyền cho học trò nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Thư tri ân của chị Nguyễn Phạm Duy Trang gửi đến thầy Phạm Quốc Bảo ẢNH: HỮU TÚ

T.Ư Đoàn trao quà tri ân thầy Phạm Quốc Bảo vì đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác ẢNH: HỮU TÚ

"Vượt qua nhiều thử thách, thầy vẫn giữ trọn nhiệt huyết, trở thành tấm gương bền bỉ và tận tụy trong sự nghiệp trồng người. Thay mặt T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, xin gửi tới thầy lời chúc sức khỏe, bình an và tiếp tục tỏa sáng trên hành trình gieo mầm nhân ái, khơi dậy ước mơ cho các em thiếu nhi", theo nội dung thư.

T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng thầy cô Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: HŨU TÚ

Thầy Phạm Quốc Bảo bày tỏ niềm vui khi được T.Ư Đoàn gửi thư tri ân và những phần quà ý nghĩa. "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu, giúp đỡ cho các em học sinh thực hiện những ước mơ và gặt hái thêm nhiều thành tích trong quá trình công tác tại trường", thầy Bảo nói.