Triển khai mạnh mẽ phong trào 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới'

Ngày 5.12, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, yêu cầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, các cấp bộ đoàn tỉnh Ninh Bình cần giữ vững các nội dung mang tính nguyên tắc, điều chỉnh phương thức hành động cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, mà trọng tâm là chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại đại hội ẢNH: PHÚC NGƯ

Đặc biệt, nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Ninh Bình cần tập trung triển khai mạnh mẽ và hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, trong chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", các cấp bộ đoàn tỉnh Ninh Bình cần vận dụng, triển khai phù hợp với đặc thù địa phương, gắn với truyền thống hiếu học, yêu nước, kiên cường và sáng tạo của người dân Ninh Bình.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: PHÚC NGƯ

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Ninh Bình đã triển khai 10.881 công trình, phần việc; thành lập và duy trì 130 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở với hơn 2.600 lượt tình nguyện viên tham gia, đã hỗ trợ hơn 180.000 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số; duy trì hiệu quả 387 đội thanh niên xung kích, thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở với gần 4.000 đoàn viên, thanh niên tham gia…

Công tác xây dựng Đoàn được triển khai toàn diện, tập trung, củng cố với hơn 83.000 đoàn viên, thanh niên được kết nạp đảm bảo chất lượng.

Công tác quản lý đoàn viên được đổi mới theo hướng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên thống nhất, chính xác. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu hơn 20.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó 15.000 đoàn viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Tại đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.