Anh Trần Trí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long

Ngày 4.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể với 349 đại biểu, đại diện cho hơn 115.000 đoàn viên toàn tỉnh Tham dự đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại đại hội ẢNH: NAM LONG

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu; Có 3.115/1.860 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ, hiện thực hóa; 77,5% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 74% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 92% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; Trồng mới hơn 3,1 triệu cây xanh...

Anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: NAM LONG

Hỗ trợ vốn vay cho 704 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; hỗ trợ 347 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; có hơn 450.000 lượt thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp; 112.850 thanh niên được Đoàn giới thiệu việc làm; Giới thiệu 17.227 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I đã đề ra 3 khâu đột phá để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030: Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp...; Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; đặc biệt chú trọng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, làm chủ khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (thứ năm từ phải sang) tặng bức trướng cho Tỉnh đoàn Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, chúc mừng những kết quả của các cấp bộ Đoàn ở Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời cho biết nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội phát triển. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng đã xác định xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và là đầu mối liên kết trong vùng ĐBSCL.

"Những định hướng đó sẽ mở ra không gian rộng lớn để tuổi trẻ Vĩnh Long thể hiện vai trò tiên phong, khẳng định bản lĩnh trí tuệ và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quê hương", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội ẢNH: NAM LONG

Đại hội đã công bố quyết định của Ban bí thư T.Ư Đoàn chỉ định Ban chấp hành gồm 42 người, Ban Thường vụ 13 người, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Anh Trần Trí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.