Vĩnh Long: Bố trí trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũ cho các sở, ngành

Ngày 2.12, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa có thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kiến nghị của xã, phường triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vĩnh Long nghiên cứu sử dụng 4 trụ sở (Tỉnh ủy, UBND tỉnh của 2 địa phương Trà Vinh và Bến Tre cũ) bố trí cho các sở, ban, ngành Ảnh: Nam Long

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rà soát lại những cơ quan, đơn vị, địa phương còn thừa, thiếu cán bộ, công chức, chưa đảm bảo vị trí việc làm, có báo cáo đề xuất giải pháp cụ thể phương án sắp xếp, điều chuyển, tuyển dụng đảm bảo đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng vị trí việc làm.

Chỉ đạo rà soát để có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại các Trung tâm Phục vụ hành chính công (TT PVHCC) cấp xã, đảm bảo đủ diện tích phục vụ người dân đến làm hồ sơ, thủ tục. Nghiên cứu việc bố trí, di dời TT PVHCC cấp xã ra khỏi khu vực trụ sở UBND cấp xã, đồng thời nghiên cứu có bố trí phòng tiếp công dân gần với TT PVHCC cấp xã. Chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực phụ trách đối với địa phương; nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc thì nghiên cứu chuyển đổi vị trí việc làm phù hợp để phát huy năng lực, sở trường.

Khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp tài sản công, đất công. Tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng nghiên cứu 4 trụ sở (Tỉnh ủy, UBND tỉnh của 2 địa phương Trà Vinh, Bến Tre cũ) tham mưu UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy để bố trí cho các sở, ban, ngành đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện công tác, để không gây lãng phí, xuống cấp các công trình. Song song đó, khẩn trương chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tài sản công, kể cả đất công sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và kết thúc hoạt động cấp huyện. Sau đó, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20.12, đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công, đất công chặt chẽ, hiệu quả, không để lãng phí, tiêu cực...