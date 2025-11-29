Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mượn xe của dì ruột rồi đem đi cầm cố

Nam Long
Nam Long
29/11/2025 11:07 GMT+7

Cần tiền chơi game, cháu trai 19 tuổi ở Vĩnh Long mượn xe máy của dì ruột rồi đem cầm cố.

Ngày 29.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Sang (19 tuổi, ấp Vinh Điền, xã Lộc Thuận, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sang là người mượn xe máy của dì ruột rồi đem cầm cố lấy tiền chơi game.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Minh Sang

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6.8, Sang hết tiền nạp game nên gọi điện thoại cho dì ruột là bà N.N.G. ( ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận, Vĩnh Long) hỏi mượn xe máy. Sau khi mượn xe, Sang đem đi cầm cố được 1,5 triệu đồng rồi dùng chơi game.

Nhận đơn tố giác của bà N.N.G., Công an xã Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời Trần Minh Sang đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ mượn xe đem cầm cố lấy tiền chơi game nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

