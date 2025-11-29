Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh

Ngày 29.11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã chính thức diễn ra với tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Ninh, quy tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của gần 268.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại đại hội

ẢNH: Q.N

Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cùng 217 đại biểu chính thức.

Những dấu ấn nổi bật

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng tuổi trẻ Quảng Ninh cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, vừa là lực lượng kế thừa, vừa là lực lượng xung kích của Đảng, của dân tộc...

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Quảng Ninh cần tận dụng hiệu quả công nghệ, mạng xã hội, đưa lý tưởng cách mạng vào đời sống của thanh niên một cách sinh động, hấp dẫn.

Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Quảng Ninh trong góp sức xây dựng quê hương. Toàn tỉnh đã duy trì, thành lập 916 câu lạc bộ, đội nhóm học ngoại ngữ; thường niên tổ chức Olympic tiếng Anh thu hút 4.600 lượt tham gia; đồng thời tổ chức 370 lớp trực tiếp và 260 lớp trực tuyến miễn phí, tạo cơ hội học tập ngoại ngữ cho hơn 159.000 thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

"Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/12 nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện quyết tâm và tinh thần hiệu quả của các cấp bộ Đoàn. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng là đơn vị đăng cai tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn cấp toàn quốc", Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các nội dung giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giúp lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII ẢNH: Q.N

Các mô hình như Câu lạc bộ lý luận trẻ, treo bản đồ Việt Nam tại cơ quan, trường học, chương trình phục dựng di ảnh liệt sĩ đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần vun đắp lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội của thanh niên. Toàn Đoàn đã tổ chức 5.692 buổi sinh hoạt lý luận, treo hơn 3.200 bản đồ Việt Nam và trao tặng 1.000 bức ảnh thời hoa lửa.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là dấu ấn nổi bật với 8.500 công trình, phần việc được triển khai, thu hút hơn 50.000 lượt đoàn viên tham gia, tổng giá trị ước đạt hơn 60 tỉ đồng. Các chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", hỗ trợ người nghèo vùng sâu vùng xa, chăm sóc gia đình chính sách… được triển khai sâu rộng, mang màu sắc riêng của thanh niên Quảng Ninh.

Tiên phong trong xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 41.000 đoàn viên mới. Đặc biệt, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt kết quả nổi bật: gần 8.000 đoàn viên được giới thiệu, trong đó hơn 5.600 người được kết nạp Đảng. Phong trào "Thanh xuân dâng Đảng" được triển khai hiệu quả với nhiều tấm gương cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tiêu biểu.

Chị Nguyễn Phương Thảo tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh ẢNH: Q.N

Công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với thế hệ trẻ. Các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, an toàn mạng xã hội… được Đoàn các cấp tổ chức thiết thực và phù hợp với thanh thiếu nhi thời đại số.

Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 41 anh chị vào Ban Chấp hành khóa XIII. Chị Nguyễn Phương Thảo tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng thống nhất thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới, xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, sáng tạo, bản lĩnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Quảng Ninh.

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đặt mục tiêu: 300 - 350 công trình thanh niên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ 100.000 - 120.000 trẻ em khó khăn; giới thiệu 20.000 - 25.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% thông tin cán bộ Đoàn được số hóa và quản lý trên hệ thống phần mềm...

Đại hội cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới vững lý tưởng, giỏi tri thức, giàu bản sắc vùng mỏ, làm chủ công nghệ, sẵn sàng hội nhập toàn cầu và tiên phong trong xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại.