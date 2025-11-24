Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Quảng Ninh tăng tốc thu hút đầu tư cho khoa học và chuyển đổi số

Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
24/11/2025 16:56 GMT+7

Ngày 24.11, Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút hơn 450 đại biểu từ các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn mới trong định hướng phát triển của địa phương - từ một "cực tăng trưởng du lịch" trở thành "trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo" phía bắc.

Khoa học - công nghệ là động lực tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực then chốt giúp Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hướng tới tương lai bền vững, hội nhập quốc tế".

Tỉnh xác định các mũi nhọn ưu tiên gồm, phát triển kinh tế số và đô thị thông minh; ứng dụng năng lượng tái tạo; thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và thế hệ trẻ công nghệ.

Quảng Ninh tăng tốc thu hút đầu tư cho khoa học và chuyển đổi số- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa doanh nghiệp trong quá trình đầu tư từ thủ tục pháp lý, tiếp cận đất đai đến hạ tầng số. "Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư cùng kiến tạo một môi trường phát triển bền vững", ông Khắng khẳng định.

Cơ sở hạ tầng số - nền tảng để bứt phá

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đánh giá Quảng Ninh đã đi trước nhiều địa phương khi xây dựng hệ thống hạ tầng số vững chắc: mạng 5G phủ sóng rộng, cáp quang đến tận thôn bản, hệ thống chính quyền số hoạt động hiệu quả ở nhiều cấp.

Ông nhấn mạnh, hạ tầng số chính là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ cao và các dịch vụ số. "Việc phát triển khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp quốc tế", Thứ trưởng nói thêm.

Chính phủ cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh trong triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia, giúp tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghệ toàn cầu.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - cho biết nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm mạnh mẽ đến Quảng Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực: năng lượng tái tạo; robot và AI; công nghệ môi trường; chuyển đổi số quản trị đô thị.

"Chúng tôi tin rằng Quảng Ninh sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản", ông Hiệu khẳng định.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị, với các dự án lớn về điện mặt trời, logistics thông minh và hạ tầng dữ liệu. Đây được coi là bước tiến quan trọng để Quảng Ninh thu hút dòng vốn FDI công nghệ chất lượng cao.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, định hướng mới của địa phương không chỉ phát triển du lịch, mà đang từng bước trở thành "trạm trung chuyển công nghệ" của miền Bắc. Tỉnh khuyến khích phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và vùng thử nghiệm AI - thành phố thông minh.

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện một số chương trình đang được xúc tiến thành lập Khu đổi mới sáng tạo Quảng Ninh; hợp tác với Nhật Bản về phát triển năng lượng sạch và công nghệ môi trường; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp số gắn với các trường đại học, viện nghiên cứu; thí điểm mô hình đô thị thông minh tại Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn.

Việc tổ chức hội nghị xúc tiến lần này được xem như một bước "đặt nền móng" để Quảng Ninh bước vào thời kỳ mới - không chỉ dẫn đầu về du lịch mà còn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ cao, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030.

Từ một tỉnh "đất mỏ", Quảng Ninh đang dần chuyển mình thành "đất công nghệ", với khát vọng hội nhập và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới từ thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ninh hội nghị Khoa học công nghệ chuyển đổi số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận