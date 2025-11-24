Quảng Ninh tăng tốc thu hút đầu tư cho khoa học và chuyển đổi số

Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn mới trong định hướng phát triển của địa phương - từ một "cực tăng trưởng du lịch" trở thành "trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo" phía bắc.

Khoa học - công nghệ là động lực tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực then chốt giúp Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hướng tới tương lai bền vững, hội nhập quốc tế".

Tỉnh xác định các mũi nhọn ưu tiên gồm, phát triển kinh tế số và đô thị thông minh; ứng dụng năng lượng tái tạo; thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và thế hệ trẻ công nghệ.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa doanh nghiệp trong quá trình đầu tư từ thủ tục pháp lý, tiếp cận đất đai đến hạ tầng số. "Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư cùng kiến tạo một môi trường phát triển bền vững", ông Khắng khẳng định.

Cơ sở hạ tầng số - nền tảng để bứt phá

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đánh giá Quảng Ninh đã đi trước nhiều địa phương khi xây dựng hệ thống hạ tầng số vững chắc: mạng 5G phủ sóng rộng, cáp quang đến tận thôn bản, hệ thống chính quyền số hoạt động hiệu quả ở nhiều cấp.

Ông nhấn mạnh, hạ tầng số chính là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ cao và các dịch vụ số. "Việc phát triển khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp quốc tế", Thứ trưởng nói thêm.

Chính phủ cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh trong triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia, giúp tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghệ toàn cầu.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - cho biết nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm mạnh mẽ đến Quảng Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực: năng lượng tái tạo; robot và AI; công nghệ môi trường; chuyển đổi số quản trị đô thị.

"Chúng tôi tin rằng Quảng Ninh sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản", ông Hiệu khẳng định.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị, với các dự án lớn về điện mặt trời, logistics thông minh và hạ tầng dữ liệu. Đây được coi là bước tiến quan trọng để Quảng Ninh thu hút dòng vốn FDI công nghệ chất lượng cao.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, định hướng mới của địa phương không chỉ phát triển du lịch, mà đang từng bước trở thành "trạm trung chuyển công nghệ" của miền Bắc. Tỉnh khuyến khích phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và vùng thử nghiệm AI - thành phố thông minh.

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện một số chương trình đang được xúc tiến thành lập Khu đổi mới sáng tạo Quảng Ninh; hợp tác với Nhật Bản về phát triển năng lượng sạch và công nghệ môi trường; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp số gắn với các trường đại học, viện nghiên cứu; thí điểm mô hình đô thị thông minh tại Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn.

Việc tổ chức hội nghị xúc tiến lần này được xem như một bước "đặt nền móng" để Quảng Ninh bước vào thời kỳ mới - không chỉ dẫn đầu về du lịch mà còn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ cao, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030.

Từ một tỉnh "đất mỏ", Quảng Ninh đang dần chuyển mình thành "đất công nghệ", với khát vọng hội nhập và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới từ thế giới.