Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ

Ngày 25.11, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi nhân thân của các nạn nhân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ).

Đoàn công tác có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu; cùng đi có anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử nạn trong mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Dịp này, đoàn công tác Trung ương Đoàn trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng; 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông; hỗ trợ 5 triệu đồng cho đội thanh nguyên tình nguyện.

Anh Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ những mất mát đối với 2 hộ gia đình có người tử nạn trong mưa lũ. Anh Triết động viên những người thân trong gia đình có người tử nạn do mưa lũ gây ra, vượt qua nỗi đau để bước tiếp.

Anh Nguyễn Minh Triết động viên người dân cố gắng khôi phục cuộc sống ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nguyễn Văn Dương (49 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc) bày tỏ lòng biết ơn khi được Trung ương Đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm sau mưa lũ.

"Đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng hết. Chúng tôi làm nông nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Giờ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Trung ương Đoàn".



Trước đó, ngày 24.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).

Cùng đi có anh Lâm Tùng, UVBCH, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam; tại địa phương có anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai và lãnh đạo các ban, ngành cùng tham gia.

T.Ư Đoàn tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian qua, nhiều địa phương ở Gia Lai liên tiếp hứng chịu bão lũ, thiệt hại chồng chất. Cơn bão số 13 đầu tháng 11 vừa qua, thì cơn lũ lịch sử lại đến khiến hàng ngàn người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Người dân tại xã Tuy Phước Đông thiệt hại nặng nề sau bão số 13 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đoàn công tác T.Ư Đoàn củng đã trực tiếp về vùng lũ tại 2 xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Đây là 2 khu vực có địa hình trũng, thấp, thường xảy ra ngập lụt. Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có nhà sập, tốc mái, tài sản bị cuốn trôi.

Anh Nguyễn Minh Triết động viên người dân có nhà ở bị sập do bão số 13 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong chuyến công tác, anh Nguyễn Minh Triết thay mặt T.Ư Đoàn trao 2.000 túi an sinh cho người dân hai xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Đồng thời hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng trị giá túi an sinh và tiền mặt là 1,2 tỉ đồng.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho người dân tại vùng rốn lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết cho biết chương trình trao túi an sinh hướng đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại về người, nhà bị đổ sập, tốc mái trong đợt thiên tai vừa qua. Qua đó chia sẻ được một phần mất mát của người dân, giúp bà con sớm sắp xếp lại công việc, ổn định lại cuộc sống.

Theo anh Triết, người dân đang phải gánh chịu liên tiếp thiên tai nên sự đồng hành, chia sẻ là trách nhiệm của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn. Trước mắt là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, lâu dài là giúp phục hồi sinh kế và ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân khi mưa lũ đi qua ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau đợt bão, lũ vừa qua anh Triết đánh giá rất cao sự vào cuộc kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lực lượng thanh niên tại chỗ của tỉnh Gia Lai trong công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đoàn viên, thanh niên cơ sở đã phản ứng rất nhanh dưới sự điều phối của Tỉnh đoàn, góp phần hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn nhất.





