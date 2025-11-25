Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ

Hữu Tú - Đức Nhật
25/11/2025 13:27 GMT+7

Sau đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ.

Ngày 25.11, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi nhân thân của các nạn nhân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ).

Đoàn công tác có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu; cùng đi có anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Trung ương Đoàn trao quà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 1.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử nạn trong mưa lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Dịp này, đoàn công tác Trung ương Đoàn trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng; 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông; hỗ trợ 5 triệu đồng cho đội thanh nguyên tình nguyện.

Anh Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ những mất mát đối với 2 hộ gia đình có người tử nạn trong mưa lũ. Anh Triết động viên những người thân trong gia đình có người tử nạn do mưa lũ gây ra, vượt qua nỗi đau để bước tiếp.

Trung ương Đoàn trao quà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết động viên người dân cố gắng khôi phục cuộc sống

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nguyễn Văn Dương (49 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc) bày tỏ lòng biết ơn khi được Trung ương Đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm sau mưa lũ.

"Đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng hết. Chúng tôi làm nông nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Giờ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Trung ương Đoàn". 

Trước đó, ngày 24.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).

Cùng đi có anh Lâm Tùng, UVBCH, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam; tại địa phương có anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai và lãnh đạo các ban, ngành cùng tham gia.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai - Ảnh 1.

T.Ư Đoàn tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian qua, nhiều địa phương ở Gia Lai liên tiếp hứng chịu bão lũ, thiệt hại chồng chất. Cơn bão số 13 đầu tháng 11 vừa qua, thì cơn lũ lịch sử lại đến khiến hàng ngàn người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai - Ảnh 2.

Người dân tại xã Tuy Phước Đông thiệt hại nặng nề sau bão số 13

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đoàn công tác T.Ư Đoàn củng đã trực tiếp về vùng lũ tại 2 xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Đây là 2 khu vực có địa hình trũng, thấp, thường xảy ra ngập lụt. Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có nhà sập, tốc mái, tài sản bị cuốn trôi.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết động viên người dân có nhà ở bị sập do bão số 13

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong chuyến công tác, anh Nguyễn Minh Triết thay mặt T.Ư Đoàn trao 2.000 túi an sinh cho người dân hai xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Đồng thời hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng trị giá túi an sinh và tiền mặt là 1,2 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai - Ảnh 4.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho người dân tại vùng rốn lũ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết cho biết chương trình trao túi an sinh hướng đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại về người, nhà bị đổ sập, tốc mái trong đợt thiên tai vừa qua. Qua đó chia sẻ được một phần mất mát của người dân, giúp bà con sớm sắp xếp lại công việc, ổn định lại cuộc sống.

Theo anh Triết, người dân đang phải gánh chịu liên tiếp thiên tai nên sự đồng hành, chia sẻ là trách nhiệm của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn. Trước mắt là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, lâu dài là giúp phục hồi sinh kế và ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân khi mưa lũ đi qua

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau đợt bão, lũ vừa qua anh Triết đánh giá rất cao sự vào cuộc kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lực lượng thanh niên tại chỗ của tỉnh Gia Lai trong công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đoàn viên, thanh niên cơ sở đã phản ứng rất nhanh dưới sự điều phối của Tỉnh đoàn, góp phần hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn nhất.


Tin liên quan

Lan tỏa nghĩa tình giữa gian khó

Lan tỏa nghĩa tình giữa gian khó

Tuổi trẻ Gia Lai đã huy động hàng nghìn suất quà và nhiều lực lượng tình nguyện hỗ trợ người dân vùng lũ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng trong những ngày khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

vùng lũ rốn lũ Nguyễn Minh Triết thiên tai Túi an sinh Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận