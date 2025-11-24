Lan tỏa nghĩa tình giữa gian khó

Ngày 23.11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ngân hàng BIDV Quy Nhơn và Trường CĐ FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ngô Mây (thuộc H.Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) và xã Tuy Phước Bắc (H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ). Đoàn đã trao 200 suất quà tại xã Ngô Mây và 520 suất tại xã Tuy Phước Bắc, tổng trị giá hơn 35 triệu đồng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai trao quà cho người dân vùng lũ ẢNH: TỈNH ĐOÀN GIA LAI

Đoàn thanh niên UBND tỉnh Gia Lai cùng các cơ sở đoàn trực thuộc đã vận động quyên góp và trao hỗ trợ cho người dân thôn Vinh Quang 1, Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông). Tổng cộng 533 suất nhu yếu phẩm, 150 túi thuốc, 70 chiếc mền, 12 thùng sữa và 100 kg gạo (tổng trị giá gần 70 triệu đồng) đã được chuyển tận tay các hộ đang gặp khó khăn do mưa lũ.

Ngày 22.11, Chi đoàn viên chức Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức chương trình "Ủng hộ đồng bào vùng lũ". Chỉ sau một ngày phát động, chương trình đã quyên góp được 250 phần quà trị giá khoảng 30 triệu đồng, cùng số lượng lớn quần áo, chăn mền và dụng cụ học tập dành cho học sinh vùng lũ. Toàn bộ nguồn lực đã được chuyển đến người dân xã Tuy Phước, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa lũ vừa qua.

Chi đoàn viên chức Trường ĐH Quy Nhơn trao quà cho người dân xã Tuy Phước ẢNH: TUẤN KIỆT

Cùng thời điểm, tại nhiều địa phương, lực lượng đoàn viên - thanh niên tiếp tục ra quân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trong hai ngày 21 - 22.11, 200 đoàn viên Trường ĐH Quy Nhơn cũng có mặt tại trung tâm ICISE và nhiều khu vực ở Quy Nhơn để hỗ trợ dọn trường học, đường phố, khu dân cư.

Đoàn viên Trường ĐH Quy Nhơn dọn dẹp vệ sinh tại trung tâm ICISE (P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) ẢNH: ICISE

Từ ngày 20.11 đến nay, Đoàn thanh niên tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc đã vận động nước uống, thực phẩm để chuyển đến cho người dân vùng bị cô lập, sau đó ra giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại sau ngập lụt như dọn vệ sinh nhà, đường làng, dọn vệ sinh trường học…

Ngày 23.11, Tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp cùng Công ty CP Thăng Long trao tặng quà cho người dân bị thiệt hại ở vùng lũ P.Quy Nhơn Tây (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn trao quà cho người dân vùng lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp cùng Công ty CP Thăng Long trao tặng 200 phần quà cho người dân vùng lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự lễ trao quà có anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cùng đại diện Công ty CP Thăng Long.

Vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gió mạnh gây lũ lụt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong thời điểm khó khăn này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp cùng Công ty CP Thăng Long trao tặng các phần quà, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân tại vùng lũ nhằm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, tỉnh đoàn đã trao 80 suất quà bao gồm gạo, mì tôm, sữa, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn ấm và thuốc cho 80 trường hợp bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại P.Quy Nhơn Tây.

Được biết thông qua chương trình, Công ty CP Thăng Long đã hỗ trợ 10 tấn gạo, hơn 60 thùng mì tôm, 300 lốc nước cùng nhiều quần áo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Đây là đợt trao quà đầu tiên trong chương trình.

"Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty CP Thăng Long; đồng thời hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của công ty trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tỉnh Gia Lai", anh Thanh nói.