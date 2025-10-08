Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chủ nhân Nobel vật lý đến thăm Trường ĐH Quy Nhơn

Đức Nhật
Đức Nhật
08/10/2025 16:53 GMT+7

Đoàn các nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có GS Serge Haroche, chủ nhân Nobel vật lý 2012, đến thăm và trao đổi học thuật tại Trường ĐH Quy Nhơn.

Ngày 8.10, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai) đón tiếp đoàn các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến thăm và trao đổi về định hướng phát triển ngành vật lý và nghiên cứu khoa học cơ bản.

- Ảnh 1.

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến thăm, làm việc với Trường ĐH Quy Nhơn

ẢNH: TRIỆU THANH

Tham dự có GS Serge Haroche, đoạt giải Nobel vật lý 2012; GS John Doyle, ĐH Harvard, Chủ tịch Hội Vật lý Mỹ (APS); GS Elisabeth Giacobino, Chủ tịch Hội Vật lý Pháp; GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam...

Tại buổi làm việc, GS Serge Haroche chia sẻ, để phát triển bền vững, nhà trường cần chú trọng đào tạo thế hệ trẻ, khơi dậy niềm yêu thích với khoa học cơ bản, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu.

"Tùy vào nguồn lực, cần kết hợp hài hòa giữa đào tạo khoa học cơ bản và ứng dụng", GS Serge Haroche nói.

GS John Doyle cho rằng Trường ĐH Quy Nhơn có đủ điều kiện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của khu vực. Theo ông, khoa học cơ bản là nền tảng cho mọi nghiên cứu ứng dụng. Việc khuyến khích sinh viên trẻ tham gia nghiên cứu sẽ tạo nên sức bật mới cho sự phát triển lâu dài.

- Ảnh 2.

GS Serge Haroche (bên trái), đoạt giải Nobel vật lý 2012, phát biểu tại buổi làm việc với Trường ĐH Quy Nhơn

ẢNH: TRIỆU THANH

Còn GS Elisabeth Giacobino cho biết sẽ hỗ trợ các chương trình tài trợ học bổng và nghiên cứu, nhất là cho nữ sinh viên theo đuổi khoa học thông qua các quỹ tài trợ của Pháp và châu Âu. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý và công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi học thuật, góp phần phát triển các chuyên ngành về vật lý và đổi mới sáng tạo tại trường.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn

Bộ GD-ĐT công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn

PGS-TS Đoàn Đức Tùng vừa được Bộ GD-ĐT công nhận tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu đưa nhà trường vào top 100 đại học hàng đầu Đông Nam Á.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Quy Nhơn Đại học Harvard học bổng Giải Nobel Vật lý Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận