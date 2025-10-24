Sách về Đoàn Thanh niên phải là một công trình khoa học có giá trị lịch sử

Sáng 24.10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp Hội đồng biên tập, Nhóm cố vấn khoa học và Nhóm biên soạn sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam.

Dự và chủ trì cuộc họp có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì cuộc họp ẢNH: CTV

Công trình khoa học có giá trị lịch sử

Ban tổ chức cho biết, đây là một trong những xuất bản phẩm trọng điểm hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2026) và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Cuốn sách được kỳ vọng là công trình khoa học có giá trị lịch sử, thể hiện tinh thần tri ân và tiếp nối truyền thống cống hiến của các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh tinh thần làm việc cầu thị, khoa học và trách nhiệm cao để cuốn sách không chỉ có tính lịch sử, trung thực mà còn hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.

"Chúng ta cần làm sao để có một sản phẩm xứng đáng là công trình của Đại hội Đoàn, có thể để lại giá trị lâu dài cho các thế hệ sau", anh Huy nói.

Anh Nguyễn Thái An, Phó trưởng ban Công tác Đoàn nêu ý kiến tại buổi họp ẢNH: CTV

Anh cũng nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong nhiều phong trào lớn của đất nước, từ tham gia giải phóng mặt bằng cho công trình đường dây 500kV miền Nam đến hỗ trợ chính quyền hai cấp trong chuyển đổi số, phòng chống dịch COVID-19. "Không phải phong trào nào cũng mang tên Đoàn, nhưng ở đâu có việc khó, ở đó có thanh niên", anh khẳng định.

Mở ra sứ mệnh mới của Đoàn Thanh niên trong kỷ nguyên mới

Về tiến độ, anh đề nghị giãn thời gian hoàn thành từ tháng 3 sang tháng 6.2026 để đảm bảo chất lượng, kịp thời chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc và hướng tới mốc 100 năm thành lập Đoàn vào năm 2031. Đồng thời, yêu cầu các nhóm biên soạn, cố vấn và NXB Kim Đồng phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm tiến độ được giao.

Các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến tại buổi họp ẢNH: CTV

Anh Bùi Quang Huy cũng gợi mở việc xây dựng chương cuối của sách như một phần tổng kết và mở ra sứ mệnh mới của Đoàn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. "Khi Đảng, Nhà nước bước vào kỷ nguyên mới từ năm 2026, thì Đoàn cũng cần xác định rõ sứ mệnh của mình trong giai đoạn đó", anh nói.

Đặc biệt, anh Huy nhấn mạnh sản phẩm cuối cùng phải là một công trình có tính lịch sử, trung thực, hấp dẫn, hiện đại và phù hợp với yêu cầu mới, đồng thời phải thể hiện được sứ mệnh của Đoàn trong kỷ nguyên mới.