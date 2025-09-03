Chiến dịch truyền thông A80 của Đoàn thanh niên lan tỏa kỷ lục trên nền tảng số

Trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80), chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam" do T.Ư Đoàn phát động đã trở thành một "bản giao hưởng" đặc biệt của thời đại số - nơi niềm tự hào dân tộc được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ và biến thành hành động cụ thể.

Không gian mạng thành một "biển cờ" rực đỏ

Nền tảng cho sự thành công của chiến dịch nằm ở một chiến lược triển khai tổng lực. Điểm nhấn đầu tiên của chiến dịch chính là bộ công cụ số hóa hoàn chỉnh được triển khai trên toàn quốc, giúp bất cứ ai cũng có thể tham gia dễ dàng.

Từ trang web 263.vn/TuhaoVietNam với đầy đủ logo, infographics, avatar, cover Facebook, đến các mẫu CapCut bắt mắt; công cụ tạo Avatar online tại 263.id.vn/thvn cho phép thay ảnh đại diện chỉ trong vài giây. Tính đến ngày 3.9, đã có hơn 317.000 avatar được tạo, biến không gian mạng thành một "biển cờ" rực đỏ.

Người trẻ tham gia Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Không chỉ dừng ở thế giới ảo, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội từ thành thị đến nông thôn đồng loạt hưởng ứng chiến dịch.

Hàng ngàn fanpage đồng loạt thay đổi nhận diện, hàng loạt các hoạt động "Hành trình về nguồn Tự hào Việt Nam" được tổ chức tại các địa chỉ đỏ. Các hoạt động tri ân, "uống nước nhớ nguồn", thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã kết nối thông điệp online với những giá trị sâu sắc ngoài đời thực. Đây không phải là sự thực thi mệnh lệnh hành chính, mà là sự cộng hưởng của hàng triệu "mệnh lệnh từ trái tim".

Người trẻ hưởng ứng "Hành trình âm nhạc Tự hào Việt Nam" tại Hà Nội ẢNH: PHAN LINH

Nếu bộ công cụ là phần "xương sống" thì âm nhạc chính là "linh hồn" của chiến dịch. Album "Made in Vietnam" do T.Ư Đoàn phối hợp DTAP và VMAS sản xuất gồm 16 ca khúc, mang tới diện mạo mới cho âm nhạc yêu nước: hiện đại, gần gũi nhưng vẫn tôn trọng truyền thống.

Đặc biệt, ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" với giai điệu mộc mạc đã chạm sâu vào trái tim người nghe, biến hành động treo cờ thành tuyên ngôn tự hào. Bài hát nhanh chóng trở thành nhạc nền yêu thích trên TikTok, gắn liền với hàng trăm nghìn video của giới trẻ.

Ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" với giai điệu mộc mạc đã chạm sâu vào trái tim người nghe ẢNH: PHAN LINH

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc, "Hành trình âm nhạc Tự hào Việt Nam" còn là một chuyến xe ký ức tái hiện hình ảnh đoàn văn công thời chiến trên nền sáng tạo mới. Qua 10 tỉnh thành, từ TP.HCM đến Tây Nguyên, miền trung và đất Tổ, hành trình đã đưa nghệ sĩ trẻ tới những nơi giàu giá trị lịch sử: Bến tàu không số Vũng Rô, Làng Sen quê Bác… Họ cùng ăn cơm với Mẹ Việt Nam anh hùng, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai - biến tình yêu nước thành hành động cụ thể và cảm động.

T.Ư Đoàn chung tay chung tay khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: DĂNG HẢI

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một chiến dịch truyền thông

Một thành công khác của "Tự hào Việt Nam" là khả năng huy động sức mạnh của cả hệ sinh thái truyền thông. Nhiều kênh báo và mạng xã hội của Đoàn có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ như: Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong và các kênh khác như: Kenh14, Schannel, Beatvn, Theanh28, Top Comment… cùng tham gia, tạo nên "làn sóng" truyền thông mạnh mẽ.

Tính đến 3.9, chiến dịch truyền thông đã thu về 195.512 bài đăng, đạt 4,8 tỉ lượt xem trên TikTok (hashtag #TuhaoVietNam đang dẫn đầu trong các hashtag hướng đến 80 năm Quốc khánh 2.9 trên nền tảng này); trên Facebook đã có 370.453 nội dung, ước đạt 5 tỉ lượt xem; trên YouTube đã có 14.342 video đăng tải đến từ 3.241 kênh. Tổng lượt xem các nội dung của chiến dịch truyền thông trên các nền tảng số đạt gần 10 tỉ lượt xem.

Các tình nguyện viên tham gia phục vụ đại lễ ẢNH: VŨ THƠ

Nếu những con số trên mạng xã hội hiện tầm phủ sóng, thì hình ảnh 8.800 tình nguyện viên thủ đô chính là biểu tượng sống động nhất cho chiều sâu và tính hành động của chiến dịch. Họ không chỉ là lực lượng hỗ trợ cho đại lễ mà mỗi bạn trẻ với chiếc balo mang bộ nhận diện "Tự hào Việt Nam" trên vai, tỏa đi khắp các tuyến đường, đã trở thành một "sứ giả truyền thông" di động.

8.800 tình nguyện viên thủ đô là những sứ giả truyền thông ẢNH: PHAN LINH

Họ là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển hóa từ nhận thức online thành hành động offline. Hình ảnh hàng ngàn "điểm chạm" nhận diện di động này đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, mạnh mẽ, đưa thông điệp của chiến dịch len lỏi vào từng góc phố, đến với từng người dân, biến cả thủ đô thành một sân khấu khổng lồ của niềm tự hào.

Một tiết mục trong cuộc thi chung kết Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Tự hào Việt Nam" đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chiến dịch truyền thông dịp lễ. Nó đã trở thành một hình mẫu về cách thức tổ chức một hoạt động chính trị - xã hội quy mô lớn trong thời đại số: bài bản trong chiến lược, sáng tạo trong nội dung, có sức nặng cảm xúc, có khả năng huy động sức mạnh cộng đồng và có giá trị hành động thực tiễn.