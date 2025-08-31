Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Xem A80, cậu bé Hà Nội muốn 'làm điều vĩ đại'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/08/2025 16:23 GMT+7

Trong các buổi sơ duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80), có một cậu bé với ánh mắt sáng ngời, chăm chú theo dõi từng đoàn quân tiến qua lễ đài.

Đó là Trịnh Khánh Vinh, học sinh lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đi xem A80, không chỉ đơn thuần là sự háo hức của một đứa trẻ trước sự kiện trọng đại, ở Vinh còn lấp lánh một tình yêu sâu sắc với lịch sử dân tộc, một niềm tự hào về đất nước.

Khi lịch sử không nằm trên trang giấy

Đối với Trịnh Khánh Vinh, 2 lần có mặt để theo dõi các hoạt động của A80 không phải là sự ngẫu nhiên. Cậu bé tìm thấy ở đây sự kết nối sống động với những bài học lịch sử mà mình say mê.

"Đây là một dịp rất đặc biệt, 80 năm rồi, 80 năm đất nước được thành lập rồi", Vinh chia sẻ với giọng nói reo vui nhưng dõng dạc về lý do đã 2 lần xếp hàng từ sớm để được các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành A80.

Trịnh Khánh Vinh, học sinh lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội

Trịnh Khánh Vinh, học sinh lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội

ẢNH: VŨ THƠ

Vinh chia sẻ bản thân rất yêu môn lịch sử, từng đoạt giải nhì cấp trường trong một cuộc thi tìm hiểu lịch sử đất nước. Tình yêu của Vinh dành cho môn lịch sử không phải là những con số, sự kiện khô khan. Vinh bị cuốn hút bởi "các chi tiết của từng trận chiến" trong cả lịch sử Việt Nam và thế giới.

Với Vinh, lễ diễu binh chính là một trang sử sống động, nơi thể hiện được sự hào hùng của lịch sử. Mỗi bước chân của các khối diễu binh, mỗi khí tài hiện đại đi qua như tái hiện lại sức mạnh và ý chí kiên cường của dân tộc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Vinh tự hào khi nhìn thấy đoàn diễu binh đi qua

Vinh tự hào khi nhìn thấy đoàn diễu binh đi qua

ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng ta phải làm cho đất nước thêm giàu đẹp"

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc ngưỡng mộ, những gì chứng kiến tại lễ diễu binh đã khơi dậy trong cậu học trò nhỏ những suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ mình. Vinh nhận ra rằng, đằng sau sự hoành tráng của buổi lễ là mồ hôi, công sức của rất nhiều người. Em đặc biệt ấn tượng với "sự luyện tập chăm chỉ của các cô chú trong đoàn diễu binh", những người đã "miệt mài luyện tập mặc cho gió mưa" để cống hiến những màn trình diễn mãn nhãn và đầy tự hào.

Xem A80, cậu bé Hà Nội muốn 'làm điều vĩ đại’- Ảnh 3.

Từ sự ngưỡng mộ những đoàn diễu binh, Vinh thấy mình phải có trách nhiệm học tập tốt để sau này "làm những điều vĩ đại cho đất nước"

ẢNH: TUẤN MINH

Từ sự cảm phục đó, Vinh rút ra bài học cho chính mình. Cậu bé hiểu rằng, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, được thừa hưởng nền độc lập do Bác Hồ và các thế hệ cha ông gây dựng, phải có trách nhiệm "giữ gìn và dựng xây đất nước". Vinh tâm niệm: "Chúng ta phải làm cho đất nước thêm giàu đẹp. Đó là trách nhiệm mà người trẻ chúng ta nên làm".

Khi được hỏi sẽ làm gì để góp phần vào công cuộc đó, câu trả lời của Vinh rất giản dị mà chân thành: "Em sẽ chăm ngoan học giỏi, làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Sau này lớn lên có thể làm được nhiều điều vĩ đại cho đất nước".

Chị Phan Lan Anh đưa hai con đi xem sơ duyệt A80

Chị Phan Lan Anh đưa hai con đi xem sơ duyệt A80

ẢNH: VŨ THƠ

Đứng cạnh con trai, chị Phan Lan Anh, công tác tại P.Cầu Giấy (Hà Nội), không giấu được niềm xúc động. Chị cho biết, việc đưa các con đến với những sự kiện như thế này là một cách giáo dục trực quan và hiệu quả nhất.

"Đến đây sẽ cảm nhận được không khí và nghe lại những câu chuyện lịch sử. Chính vì ý nghĩa đó, tôi muốn các con được hòa mình vào không khí này, để các cháu hiểu và trân quý hơn những hy sinh của cha ông, từ đó biết ơn cuộc sống hòa bình hôm nay", chị Anh xúc động nói.

Những học viên làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho A80

