4 học sinh tử vong, hàng ngàn trường học ảnh hưởng do mưa lũ

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, tính đến ngày 24.11, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong (Đắk Lắk 3, Lâm Đồng 1), nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học... Tổng thiệt hại vật chất với ngành giáo dục ước tính tại 5 tỉnh là 97,5 tỉ đồng. Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Trường học bị ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây nguyên ẢNH: BÁ DUY

Thiệt hại về sách giáo khoa, đồ dùng học tập rất lớn: Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai bị hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập... Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát...

1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24.11, còn 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa chưa thể hoạt động trở lại.

Trước tình hình trên, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ cấp miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương thống kê số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ, đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Bộ GD-ĐT cũng phát động quyên góp, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng.

UNICEF và Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã thành lập nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành giáo dục, triển khai hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo học sinh, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh; hiện đang hỗ trợ nước uống cho tỉnh Gia Lai.

Các nhà tài trợ quốc tế sẽ triển khai các chương trình tư vấn tâm lý miễn phí thông qua các buổi hỗ trợ nhóm tại trường cho học sinh bị ảnh hưởng tâm lý sau thiên tai. Ở Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, giáo viên được hướng dẫn phương pháp dạy học linh hoạt để hỗ trợ học sinh về tinh thần cũng như tiến độ chương trình.