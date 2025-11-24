Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Người mẹ gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Trong căn nhà ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk, chị Lê Thị Trà My trải chăn gối nằm bên bàn thờ của 2 con (con lớn học lớp 7, con thứ hai học lớp 1) bị lũ cuốn trong lúc di chuyển bằng ghe để lánh nạn trong đợt mưa lũ lịch sử.



Người mẹ không nói thành lời, bật khóc khi có người đến hỏi thăm tình hình. Giọt nước mắt lăn dài trên má của chị khi một lúc mất đi 2 đứa con. Ba mẹ chị dù tuổi cao sức yếu nhưng phải gắng gượng lo nhang khói cho các cháu.

Người mẹ nằm bên bàn thờ của hai con. Hai cháu bị lũ cuốn ngày 19.11 ẢNH: HỮU TÚ

Chị Lê Thị Thu Hà (trưởng thôn Phú Thịnh) kể lại, khoảng 16 giờ ngày 19.11, nước lũ dâng lên nhanh, gia đình chị My buộc phải di dời khẩn cấp. "Lúc đó nước dâng quá cao, người thân chở 2 cháu đi trước còn ông bà ngoại đi sau. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe không may bị lật khiến 2 cháu nhỏ tử vong", chị Hà rưng rưng kể lại.

Đến chiều ngày 21.11, sau gần 48 giờ tìm kiếm ròng rã, thi thể 2 cháu mới được tìm thấy, nằm cách nhau khoảng 1 m. "Chỗ tìm thấy 2 cháu nằm gần khu vực gia đình di dời, cách nhà khoảng 500 m và ở bụi tre...", chị Hà nói.

Người mẹ đau xót trước sự ra đi của hai con ẢNH: HỮU TÚ

Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên chị Trà My và chồng là anh Nguyễn Duy Thanh phải vào TP.HCM mưu sinh, gửi con về ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nghe tin dữ, ba mẹ cháu đã tức tốc từ TP.HCM về quê. Từ gia đình đến người dân, ai cũng đau xót cho sự ra đi đáng tiếc của hai cháu.

Đứng một góc ngoài sân, anh Nguyễn Văn Triệu, lực lượng tăng cường từ phường Sông Cầu vẫn đau đáu việc không thể kịp thời cứu 2 cháu nhỏ. Anh Triệu cho biết, thời điểm đó lực lượng phải dùng ca nô di dời người dân ra khỏi vùng lũ, anh đang tập trung hỗ trợ 2 hộ dân bên cạnh.

Người cha buồn bã không nói nên lời ẢNH: HỮU TÚ

"Nước lũ lên quá nhanh, dù dùng ca nô nhưng việc di chuyển vẫn vô cùng khó khăn. Vừa kịp đưa 2 hộ dân ra ngoài an toàn thì chúng tôi quay lại nhà 2 cháu nhưng không kịp cứu...", anh Triệu tiếc nuối.

Sau đó, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước lũ lớn nên mất khá nhiều thời gian. "Hai cháu mất cách nhà không xa. Tôi vẫn thấy áy náy trong lòng vì không thể kịp thời ứng cứu....", anh Triệu nghẹn lòng. Khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam đến thăm hỏi gia đình, chị My, anh Thanh và ông bà ngoại của 2 cháu không thể cầm được nước mắt.