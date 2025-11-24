Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Người mẹ gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Hữu Tú
Hữu Tú
24/11/2025 12:20 GMT+7

Mất 2 con nhỏ do bị lũ cuốn khi di chuyển bằng ghe để lánh nạn ở Đắk Lắk, người mẹ chỉ biết nằm gục bên bàn thờ các con, khóc cạn nước mắt.

Trong căn nhà ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk, chị Lê Thị Trà My trải chăn gối nằm bên bàn thờ của 2 con (con lớn học lớp 7, con thứ hai học lớp 1) bị lũ cuốn trong lúc di chuyển bằng ghe để lánh nạn trong đợt mưa lũ lịch sử.

Người mẹ không nói thành lời, bật khóc khi có người đến hỏi thăm tình hình. Giọt nước mắt lăn dài trên má của chị khi một lúc mất đi 2 đứa con. Ba mẹ chị dù tuổi cao sức yếu nhưng phải gắng gượng lo nhang khói cho các cháu.

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Nỗi đau không nguôi của người mẹ bên bàn thờ - Ảnh 1.

Người mẹ nằm bên bàn thờ của hai con. Hai cháu bị lũ cuốn ngày 19.11

ẢNH: HỮU TÚ

Chị Lê Thị Thu Hà (trưởng thôn Phú Thịnh) kể lại, khoảng 16 giờ ngày 19.11, nước lũ dâng lên nhanh, gia đình chị My buộc phải di dời khẩn cấp. "Lúc đó nước dâng quá cao, người thân chở 2 cháu đi trước còn ông bà ngoại đi sau. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe không may bị lật khiến 2 cháu nhỏ tử vong", chị Hà rưng rưng kể lại.

Đến chiều ngày 21.11, sau gần 48 giờ tìm kiếm ròng rã, thi thể 2 cháu mới được tìm thấy, nằm cách nhau khoảng 1 m. "Chỗ tìm thấy 2 cháu nằm gần khu vực gia đình di dời, cách nhà khoảng 500 m và ở bụi tre...", chị Hà nói.

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Nỗi đau không nguôi của người mẹ bên bàn thờ - Ảnh 2.

Người mẹ đau xót trước sự ra đi của hai con

ẢNH: HỮU TÚ

Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên chị Trà My và chồng là anh Nguyễn Duy Thanh phải vào TP.HCM mưu sinh, gửi con về ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nghe tin dữ, ba mẹ cháu đã tức tốc từ TP.HCM về quê. Từ gia đình đến người dân, ai cũng đau xót cho sự ra đi đáng tiếc của hai cháu.

Đứng một góc ngoài sân, anh Nguyễn Văn Triệu, lực lượng tăng cường từ phường Sông Cầu vẫn đau đáu việc không thể kịp thời cứu 2 cháu nhỏ. Anh Triệu cho biết, thời điểm đó lực lượng phải dùng ca nô di dời người dân ra khỏi vùng lũ, anh đang tập trung hỗ trợ 2 hộ dân bên cạnh.

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Nỗi đau không nguôi của người mẹ bên bàn thờ - Ảnh 3.

Người cha buồn bã không nói nên lời

ẢNH: HỮU TÚ

"Nước lũ lên quá nhanh, dù dùng ca nô nhưng việc di chuyển vẫn vô cùng khó khăn. Vừa kịp đưa 2 hộ dân ra ngoài an toàn thì chúng tôi quay lại nhà 2 cháu nhưng không kịp cứu...", anh Triệu tiếc nuối.

Sau đó, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước lũ lớn nên mất khá nhiều thời gian. "Hai cháu mất cách nhà không xa. Tôi vẫn thấy áy náy trong lòng vì không thể kịp thời ứng cứu....", anh Triệu nghẹn lòng. Khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam đến thăm hỏi gia đình, chị My, anh Thanh và ông bà ngoại của 2 cháu không thể cầm được nước mắt.

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Nỗi đau không nguôi của người mẹ bên bàn thờ - Ảnh 4.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thắp nhang trước bàn thờ 2 cháu nhỏ không may thiệt mạng khi đi lánh nạn

ẢNH: HỮU TÚ

Tin liên quan

Lũ gây chia cắt, mất điện: Người dân xếp hàng sạc pin để báo tin bình an

Lũ gây chia cắt, mất điện: Người dân xếp hàng sạc pin để báo tin bình an

Các khu vực ở Khánh Hòa và Đắk Lắk mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Nhiều người lập trạm sạc di động ngay tại các điểm ngập sâu để bà con báo tin cho gia đình.

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Khoảnh khắc đoàn tụ như phép màu

Khám phá thêm chủ đề

Lũ Cuốn lũ lịch sử Bàn thờ tử vong Đắk Lắk Lánh nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận