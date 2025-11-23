Lũ gây chia cắt, mất điện: Người dân xếp hàng sạc pin để báo tin bình an

Các khu vực ở Khánh Hòa và Đắk Lắk mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Nhiều người lập trạm sạc di động ngay tại các điểm ngập sâu để bà con báo tin cho gia đình.
Tại một số xã ở Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của bà con. Nhiều người rơi vào nỗi đau tột cùng khi mất người thân, tài sản bị cuốn sạch, còn nước lũ thì bao vây địa bàn suốt nhiều ngày. Lực lượng chức năng, các nhóm cứu trợ tiếp tục mang đồ ăn, nước uống động viên bà con vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Họ còn chuẩn bị máy phát điện mini, bình ắc quy lớn và bộ chuyển nguồn để dựng các điểm sạc pin di động, giúp bà con sạc pin liên lạc với gia đình.
Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích
Bình luận (0)