Lũ gây chia cắt, mất điện: Người dân xếp hàng sạc pin để báo tin bình an

Tại một số xã ở Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của bà con. Nhiều người rơi vào nỗi đau tột cùng khi mất người thân, tài sản bị cuốn sạch, còn nước lũ thì bao vây địa bàn suốt nhiều ngày. Lực lượng chức năng, các nhóm cứu trợ tiếp tục mang đồ ăn, nước uống động viên bà con vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Họ còn chuẩn bị máy phát điện mini, bình ắc quy lớn và bộ chuyển nguồn để dựng các điểm sạc pin di động, giúp bà con sạc pin liên lạc với gia đình.

Đội cứu hộ cứu nạn thiện nguyện SOS Mân Côi Hà Tĩnh mang sạc di động đến cho bà con phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sạc pin. Trên chiếc xuồng nhỏ, mọi người tụ tập, tranh thủ sạc thêm pin cho điện thoại hy vọng không bị gián đoạn liên lạc những ngày tới. "Ngoài đồ ăn, nước uống, pin điện thoại cũng là thứ quan trọng với bà con vùng cô lập để liên lạc với gia đình", một thành viên của đội chia sẻ ẢNH: NVCC

Người dân Đắk Lắk lội nước đến điểm sạc di động trên xuồng của đội cứu hộ cứu nạn thiện nguyện SOS Mân Côi Hà Tĩnh sạc nhờ ẢNH: NVCC

Những ngày qua, 4 chiếc xuồng cứu hộ của đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh lập tức lao vào tâm lũ, hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho bà con vùng cô lập ẢNH: NVCC

Sạc pin dự phòng cũng là thứ cần thiết cho người dân Đắk Lắk ở thời điểm này ẢNH: NVCC

Đội cứu trợ của anh Mẫn Phan từ TP.HCM ra Khánh Hòa đồng hành cùng bà con, mang theo nguồn điện để mọi người sạc nhờ điện thoại. Câu nói: “Gia đình em an toàn nha chị ba" của một người dân sau khi gọi điện báo cho người thân khiến anh xúc động ẢNH: NVCC

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

"Một trong những thứ bà con cần nhất lúc này là điện và sóng internet để báo tin cho gia đình, theo dõi thông báo của cơ quan chức năng hoặc gọi cứu trợ. Mình nghĩ các nhóm cứu trợ nên chở theo máy phát điện và ổ cắm nhiều lỗ cắm hoặc pin dự phòng cho bà con sạc thiết bị do ở phường Nha Trang mất điện diện rộng đã 3 ngày nay và sẽ còn thêm vài ngày nữa", anh Mẫn Phan chia sẻ ẢNH: NVCC