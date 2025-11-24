Thanh niên hỗ trợ người dân sau lũ lịch sử

Ngày 23.11, Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết sau mưa lũ lịch sử kéo dài, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị Đoàn trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai các đội hình thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Đoàn viên thanh niên xã D'Ran giúp người dân dọn nhà cửa sau lũ lịch sử

Theo đó, tại 16 xã, phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt mưa lũ vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn xã, phường đã huy động lực lượng trực chiến, hỗ trợ người dân thu hút sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vùng lũ D'Ran thu dọn rác tràn vào nhà sau lũ lịch sử ẢNH: TĐ

Tuổi trẻ Lâm Đồng giúp người dân thôn Quảng Lạc, xã D''Ran khắc phục lũ lụt ẢNH: CTV

Lực lượng thanh niên tình nguyện được chia thành nhiều nhóm, đảm nhận những phần việc thiết thực, cụ thể như tham gia dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải, phun khử khuẩn. Một số khác hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, di dời tài sản cho các hộ dân.

Nhiều đội hình tổ chức nấu các bữa cơm thiện nguyện nhằm hỗ trợ kịp thời đến người dân vùng lũ đang bị cúp điện, cúp nước và chưa có nước sạch cũng như lực lượng cứu nạn cứu hộ người dân bị ngập lụt.

Chị H' Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng thăm , tặng quà gia đình bị thiệt hại do ngập lụt ở xã Hiệp Thạnh ẢNH: CTV

Đưa người già đi tránh lũ khi nước dâng cao ẢNH: TĐ

Trước đó, khi người dân được thông báo tránh lũ, đoàn viên thanh niên tổ chức vận động và hỗ trợ di dời nhiều hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn; sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ khó khăn.

Tuổi trẻ xã Cát Tiên tổ chức nấu các bữa cơm thiện nguyện nhằm hỗ trợ kịp thời đến người dân vùng lũ ẢNH: TĐ

Chung tay chuẩn bị các bữa ăn giúp người dân vùng lũ ẢNH: CTV

Chị Mỹ Dung chia sẻ: "Hoạt động lần này một lần nữa khẳng định vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Lâm Đồng. Đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "Vì cộng đồng" của tổ chức Đoàn".

Đoàn viên thanh niên tình nguyện thu dọn bùn đất cho người dân sau lũ lịch sử ẢNH: LV

Thu dọn cây cối bị nước lũ lùa vào nhà dân ẢNH: T.Đ

Theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 23.11, toàn tỉnh ước tính sơ bộ thiệt hại do mưa lũ từ ngày 17.11, có 5 người tử vong và 1 người bị thương; trên 2.184 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó hơn 749 căn nhà thiệt hại một phần, và gần 100 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn. Tổng thiệt hại khoảng 1.055 tỉ đồng,