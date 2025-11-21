Nhiều người suốt đêm không ngủ vì điều này…

Trước căn phòng trọ tại số 5 đường 14 P. Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức), Trần Ngô Lệ Hà (22 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, đang cùng bạn bè chất từng thùng mì, lốc sữa, những túi quần áo khô... lên xe. Hà hiện là trưởng ban truyền thông của Ban liên lạc sinh viên tỉnh Phú Yên tại TP.HCM. Hiện tại, đơn vị này đang kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ Phú Yên (cũ).

Bạn trẻ mang nước, mì gói... đến số 5 đường 14 P. Thủ Đức, TP.HCM để gửi cho bà con vùng lũ vào đêm 20.11 ẢNH: AN VY

Hà nói tình hình mưa lũ tại quê đang diễn biến rất phức tạp, nhiều khu vực bị ngập sâu, nước dâng nhanh khiến đời sống bà con đảo lộn, thiếu lương thực, nước sạch, quần áo khô và các vật dụng thiết yếu. Trước tình huống khẩn cấp, ban liên lạc đã phát lời kêu gọi sự chung tay từ các mạnh thường quân, sinh viên và người dân TP.HCM để gom hàng cứu trợ.

"Hiện tụi mình đang cần lương thực, mì gói, gạo, cháo ăn liền, sữa, lương khô, nước uống, quần áo sạch, khăn tắm… Người dân có gì mang nấy, tụi mình gom lại và tập kết tại địa chỉ 204/2 Quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh (cũ) để kịp chuyến xe đêm. Hiện tại có hơn 15 điểm là nhà, khu trọ của các bạn sinh viên… tại TP.Thủ Đức, Q.Tân Bình, Q.12 (cũ) đang trở thành điểm nhận hàng", Hà nói.

Các bạn sinh viên nhanh tay xếp hàng hóa để chất lên xe ẢNH: AN VY

Hà nói cô cảm nhận rất rõ tinh thần gắn kết của những người con Phú Yên xa quê. Nhiều bạn sinh viên ở trọ mang đến vài gói mì, 2, 3 hộp sữa hay vài chiếc bánh… khiến Hà rất xúc động. "Chúng mình chỉ mong bà con có thể sớm nhận được những món quà nhỏ này để vượt qua cơn đói, cơn lạnh. Mong mọi người vững lòng trước khó khăn", Hà nói.

Huỳnh Anh Kiên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, vừa bốc hàng vừa chia sẻ quê bạn ở Tây Hòa (cũ) đang mưa rất lớn. Nhiều nơi nước đã ngập đến nửa nhà. "Tụi mình lo lắm, nhất là khi nghe tin xả lũ. Không ai yên lòng khi ông bà, bố mẹ còn ở vùng nguy hiểm", Kiên nói.

Trần Gia Minh, sinh viên Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, nói hiện ngoài quê mất sóng điện thoại, tất cả đều không liên lạc được. "Ở khu trọ chị Hà, tụi mình thấy ai có gì mang nấy. Có bạn nhà có gì mang theo đó, khiến ai nấy đều ấm lòng. Hiện quê hương đang ngập sâu, tụi mình chỉ mong góp chút sức", Minh nói.

Gia Minh mong quê hương mau khỏe lại ẢNH: AN VY

Ngô Mỹ Lệ (22 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chia sẻ bạn mong muốn quê hương Phú Yên và miền Trung sớm vượt qua khó khăn. "Suốt đêm nay, hơn 40 thành viên Ban liên lạc sinh viên Phú Yên tại TP.HCM sẽ thức để gói ghém hàng. Anh tài xế chở hàng còn nói để anh về rồi gửi tụi em thêm ít quà. Anh nói nhìn mọi người gom hàng mà thương, anh có quà muốn gửi bà con vùng lũ mà không biết gửi ai nên gửi tụi em".

Hàng hóa chuẩn bị xuất phát đến địa chỉ 204/2 Quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh (cũ) để kịp chuyến xe đêm ẢNH: AN VY

Tại chung cư Saigon Gateway (702 Võ Nguyên Giáp, TP.HCM), bạn trẻ cũng ồ ạt mang hàng xuống gửi về miền Trung. Chị Lưu Quỳnh, đại diện nhóm nhận đồ, cho biết từ hôm qua đến nay nhóm nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn nhờ hỗ trợ người thân gặp nạn vì nước lũ.

"Sau khi nước rút, hàng nghìn nỗi khổ sẽ ập đến như thiếu ăn, thiếu nước, thiếu quần áo, thiếu dụng cụ sinh hoạt… Nhóm mình đang nhận thực phẩm khô, nước uống, quần áo, pin dự phòng, dụng cụ học tập… để gửi về Phú Yên (cũ). Tụi mình chỉ mong có thể san sẻ phần nào. Mong miền Trung sớm khỏe lại", chị nói.

Bạn trẻ mang mì đến chung cư Saigon Gateway để gửi tặng bà con vùng lũ ẢNH: AN VY

Tại Khánh Hòa, nhà của chị Nguyễn Thị Minh Sao (32 tuổi) ở CT3 Phước Hải cũng đang mở cửa đón người dân trú tạm. Chị chuẩn bị chăn màn, thảm cho mọi người vì khu vực nhà chị không ngập, lại gần điểm tập kết lực lượng cứu hộ. Hiện chị đã đón khoảng 20 người và sẵn sàng nhận thêm 5-6 người nữa.

"Đêm nay, cả Nha Trang gần như không ngủ. Ai làm được gì thì làm nấy. Chỉ mong có thể giúp thêm thật nhiều người", chị Minh Sao chia sẻ.