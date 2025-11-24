Cứu trợ vùng lũ miền Trung: Hàng ngàn sinh viên TP.HCM cấp tập xuyên đêm

Giữa lúc đời sống người dân miền Trung gặp nhiều khó khăn, nhu cầu cứu trợ nhu yếu phẩm lẫn nguồn lực tái thiết sau thiên tai càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là thời điểm các tổ chức xã hội, các trường đại học và người dân thành phố cùng chung tay hành động, hướng về miền Trung oằn mình trong mưa lũ.

Chưa đầy 24 giờ, hàng ngàn lượt sinh viên tham gia

Tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa), dù chỉ bắt đầu kêu gọi từ 23.11, nơi đây đã ghi nhận hơn 7.000 lượt sinh viên đăng ký hỗ trợ theo ca, trong đó gần 4.000 lượt sinh viên đã tham gia và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Bùi Huỳnh Kiều My, Phó giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên, cho biết phần lớn sinh viên biết thông tin qua mạng xã hội rồi tự nguyện đến hỗ trợ. Không chỉ đăng ký qua link, nhiều bạn còn tranh thủ sau giờ học đến tham gia.

Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức 3 ca làm việc mỗi ngày gồm: 6 giờ – 12 giờ; 12 giờ – 18 giờ; 18 giờ – 23 giờ. “Có ngày cao điểm, ca làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc khi chuyến xe cuối cùng lăn bánh, thường là khoảng 2 giờ 30 sáng”, bà My chia sẻ thêm. Cả không gian Nhà văn hóa sinh viên suốt ngày đêm luôn rộn ràng tiếng gọi nhau khiêng hàng, phân loại, đóng thùng...

Dù đã tối, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM vẫn tấp nập, sinh viên và người dân khẩn trương chuyển hàng lên xe ẢNH: NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN

Không chỉ sinh viên tại Khu ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều em thiếu nhi, học sinh cũng tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ học, đến Nhà thiếu nhi TP.HCM (phường Xuân Hòa) để hỗ trợ vận chuyển hàng lên xe tải. Hình ảnh những em nhỏ đeo găng tay, chậm rãi nâng từng thùng mì hay từng chai nước… đã khiến không ít người xúc động.

Cũng trong sáng 24.11 trong buổi chào cờ đầu tuần, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng phát động mạnh mẽ phong trào quyên góp trong toàn trường. Viên chức – người lao động và sinh viên được kêu gọi đóng góp tinh thần, vật chất nhằm tiếp thêm động lực để đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phát động chiến dịch "Sư phạm nghĩa tình - Hướng về Khánh Hòa", nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ đồng bào tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Các vật phẩm tiếp nhận gồm: Nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đồ dùng học tập, quần áo, đèn pin... Thời gian tiếp nhận từ 14 giờ hôm nay đến 17 giờ ngày 30.11; chuyến xe đầu tiên dự kiến khởi hành vào tối mai (25.11).

Nhiều học sinh tranh thủ ngày chủ nhật đến Nhà thiếu nhi thành phố để hỗ trợ đưa hàng lên xe chuyển ra các tỉnh miền Trung ẢNH: MTTQ TP.HCM

Chung sức hỗ trợ khẩn cấp cho miền Trung

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã triển khai 18 điểm tiếp nhận hàng hóa khẩn cấp để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ. Chỉ sau thời gian ngắn kêu gọi, các điểm tiếp nhận đã ghi nhận hàng ngàn lượt người đến đăng ký và hỗ trợ. Không khí tại các điểm gom hàng luôn tấp nập, khẩn trương, đông nghịt tình nguyện viên hỗ trợ.

Theo cập nhật đến trưa 24.11, tại 18 điểm tiếp nhận, gần 4.000 sinh viên từ các trường trên địa bàn TP.HCM đã tham gia hỗ trợ phân loại, đóng gói hàng hóa để chuyển gấp ra miền Trung. “Trong hai ngày qua, hàng ngàn sinh viên đã làm việc xuyên đêm… mỗi lần hàng hóa được tập kết là lập tức sắp xếp lên xe và gửi đi ngay”, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM chia sẻ.

Nhiều sinh viên tranh thủ sau giờ học đến hỗ trợ phân loại hàng hóa cứu trợ miền Trung ẢNH: MTTQ TP.HCM

Bà Bùi Huỳnh Kiều My cho biết tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, bên cạnh sinh viên các trường trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM còn có người dân địa phương dẫn theo con em, học sinh tại các địa bàn lân cận, cán bộ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, cán bộ, giảng viên các trường cũng tham gia. "Tất cả đều cùng chung sức, hoạt động hết công suất để hoàn tất công việc trong ngày, nhanh chóng đưa hàng hóa cần thiết đến với bà con", bà My chia sẻ.

Không khí tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, từ ngày 21.11 đến nay, toàn TP.HCM đã chuyển đi 80 container hàng hóa, mỗi container có tải trọng từ 15 - 45 tấn. Đây là con số cho thấy sự huy động thần tốc, thể hiện tinh thần sẻ chia mạnh mẽ của người dân TP.HCM hướng về khúc ruột miền Trung.

Trên các gói hàng cứu trợ còn viết những lời động viên đầy xúc động gửi đến bà con miền Trung ẢNH: NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN

Đến 10 giờ sáng nay 24.11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM thông báo tạm ngừng tiếp nhận quần áo, đồng thời kết hàng hóa dừng để gửi đi về các tỉnh. Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở.

Bên cạnh hàng hóa cứu trợ cấp bách, Mặt trận Tổ quốc TP.HCM cho biết đồng bào miền Trung hiện đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa, khôi phục trường học, xây dựng cầu – đường dân sinh, ổn định sinh kế và cuộc sống sau lũ.

Dù đã tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp, lượng hàng đã tập kết về 18 điểm vẫn còn rất lớn, công tác phân loại và vận chuyển vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương để kịp thời đưa hàng về vùng chịu ảnh hưởng của đợt thiên tai lịch sử.