Đời sống

Live Rốn lũ Phú Yên cũ sau 6 ngày ngập lụt lịch sử

Thanh Niên
Thanh Niên
24/11/2025 10:30 GMT+7

Sau 6 ngày ngập lụt lịch sử, rốn lũ Phú Yên cũ (Đắk Lắk) đang bước vào giai đoạn tái thiết khi chính quyền địa phương huy động toàn lực phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an với sự đồng hành của các đoàn cứu trợ để khôi phục hạ tầng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Nước đã rút, nhưng dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn hiện rõ: nhà đổ nát, đường sá bị rãnh sâu như 'hàm ếch', gia súc bị cuốn trôi… Tại rốn lũ Phú Yên cũ, sau 6 ngày ngập nước, người dân bắt đầu gượng dậy giữa đống đổ nát. Chính quyền địa phương đang dồn toàn lực, kết hợp với lực lượng quân đội, công an cùng với sự tham gia của các đoàn thiện nguyện dọn bùn, mở đường, mang nhu yếu phẩm đến với bà con ở những nơ còn chưa được tiếp cận nhiều sự hỗ trợ. Phóng viên Thanh Niên hôm nay 24.11 tiếp tục đi đến các rốn lũ, ghi nhận quá trình tái thiết và tường thuật trực tiếp những nỗ lực giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ.

