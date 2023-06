Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết viếng các liệt sĩ tại Đắk Lắk

Chiều 13.6, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã viếng, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" truy tặng đối với 3 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) xảy ra vào ngày 11.6.

Theo đó, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn lần lượt đến viếng, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và chia buồn cùng thân nhân thiếu tá Trần Quốc Thắng (Công an xã Ea Tiêu), đại úy Hà Tuấn Anh (Công an xã Ea Tiêu) và đại úy Nguyễn Đăng Nhân (Công an xã Ea Ktur).

Anh Nguyễn Minh Triết thắp nhang viếng liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân HOÀNG BÌNH

Theo anh Triết, Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" là huy hiệu cao quý của T.Ư Đoàn dành tặng các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… "Khi biết đến vụ việc hôm 11.6 và trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định truy tặng, tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương tại Đắk Lắk", anh Triết trao đổi.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm truy tặng các liệt sĩ HOÀNG BÌNH

Theo anh Triết, sau chuyến công tác hôm nay, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các cấp hội, đoàn trên địa bàn để nắm bắt tình hình, hoàn cảnh, nhằm có phương hướng hỗ trợ cho con em những người bị nạn liên quan đến vụ việc hôm 11.6 có thêm điều kiện đến trường.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác thắp nhang viếng liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên HOÀNG BÌNH

Tiếp đó, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur. Đoàn công tác cũng ghé thăm, động viên gia quyến những người dân tử vong liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur hôm 11.6.

Trước đó, sáng cùng ngày 13.6, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với 2 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc trên đang điều trị tại đây.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.6, một nhóm người đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ xã, cán bộ công an hy sinh và người dân tử vong. Theo thông tin từ Bộ Công an, đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan đến vụ việc.