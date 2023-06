T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho cán bộ, chiến sĩ tại Đắk Lắk

Sáng 13.6, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao các quyết định của T.Ư Đoàn về việc tặng và truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương trong vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk.

Theo đó, T.Ư Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: đại úy Nguyễn Đăng Nhân, công tác tại Công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh, công tác tại Công an xã Ea Tiêu. Cả 3 cán bộ, chiến sĩ công an trên đã dũng cảm hy sinh vào ngày 11.6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn H.Cư Kuin (Đắk Lắk).

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 cán bộ, chiến sĩ đang điều trị vết thương HOÀNG BÌNH

Trong chuyến công tác, anh Nguyễn Minh Triết đã đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi sức khỏe và trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 cán bộ, chiến sĩ đang điều trị vết thương, gồm: thượng úy Đoàn Đình Bốp và đại úy Lê Kiên Cường, công tác tại Công an xã Ea Ktur. Cả 2 cán bộ, chiến sĩ trên đã bị thương vào đêm 11.6, khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn H.Cư Kuin.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 11.6, một nhóm nghi phạm đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) khiến một số cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và người dân tử vong.

Ngày 12.6, trong chuyến thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn trong vụ việc, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 6 liệt sĩ hy sinh vào ngày 11.6 trong vụ tấn công trụ sở 2 xã tại H.Cư Kuin (Đắk Lắk).

Theo quyết định trên, có 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, gồm: thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Có 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk, gồm: Nguyễn Văn Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur.