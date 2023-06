Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Ngày 12.6, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 684/QĐ-TTg về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 6 liệt sĩ hy sinh vào ngày 11.6 trong vụ nhóm nghi phạm tấn công trụ sở 2 xã tại H.Cư Kuin (Đắk Lắk).

Truy bắt nhóm tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk: Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ

Theo quyết định trên, có 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: thiếu tá Hoàng Trung (quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An), cán bộ Công an xã Ea Ktur; đại úy Nguyễn Đăng Nhân (quê quán: Yên Thành, Nghệ An), cán bộ Công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng (quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ Công an xã Ea Tiêu và đại úy Hà Tuấn Anh (quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá), cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Có 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Nguyễn Văn Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hỗ trợ thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. C.T.V

Quyết định trên của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được giao cho Bộ LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, vào sáng cùng ngày 12.6, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, viếng các cán bộ công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ việc xảy ra tại H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tại tang lễ của ông Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) và ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu), Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền và thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Phó thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, chính quyền H.Cư Kuin quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình điều tra, xử lý các đối tượng.

Xem nhanh 20h ngày 12.6: Diễn biến điều tra vụ tấn công ở Đắk Lắk | Hà Nội ngập sau cơn mưa đầu mùa

Cùng ngày, cũng trong buổi thăm, viếng các cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho 4 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ vào ngày 11.6; trao quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình (trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân) đối với gia đình 4 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh.



Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng 11.6, một nhóm người chưa rõ lai lịch đã tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin) khiến một số cán bộ, công an hy sinh và người dân tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đến trưa 12.6, thông tin từ Bộ Công an cho biết đã bắt được 26 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.