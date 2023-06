Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi nạn nhân vụ tấn công trụ sở xã

Trong quá trình thăm viếng, Phó thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình những người bị nạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Cũng trong ngày 12.6, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur) đang điều trị thương tích.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tấn công HOÀNG BÌNH

Phó thủ tướng đã chỉ đạo lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế trong việc điều trị, chăm sóc cho 2 cán bộ công an H.Cư Kuin.

Phó thủ tướng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi chiến sĩ công an đang điều trị tại bệnh viện HOÀNG BÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng 11.6, một nhóm người chưa rõ lai lịch đã tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin) khiến một số cán bộ, công an hy sinh và người dân tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đến trưa 12.6, thông tin từ Bộ Công an cho biết đã bắt được 26 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.