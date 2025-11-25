Vì bà con vùng lũ miền Trung, shipper ở TP.HCM: 'Xe em chạy bằng nước suối thôi'

Giữa những ngày người dân TP.HCM tất bật gom góp đồ cứu trợ gửi về bà con vùng lũ miền Trung, một chàng trai 20 tuổi ở phường Bình Trị Đông lặng lẽ gác lại việc mưu sinh, chạy chiếc Dream cũ suốt từ sáng đến khuya để chở đồ cứu trợ hoàn toàn miễn phí ra điểm tập kết.

7 giờ sáng ở phường Bình Trị Đông, em Đồng Đăng Tiến (20 tuổi), sinh viên năm 2 của Trường đại học Hutech lại nổ máy chiếc Dream Thái cũ kỹ. Đó là một chàng trai dáng gầy, khoác chiếc áo Shopee Food bạc màu vì nắng gió, dán sau lưng tấm giấy "Em nhận chạy ship hàng cứu trợ đến các điểm tập kết 0 đồng".

Từ ngày 22.11 đến nay, ngày nào cũng vậy, Tiến rong ruổi gần như suốt cả ngày, từ sáng đến tận khuya, để chở miễn phí đồ cứu trợ từ nhà dân đến các điểm tập kết.

Tiến kể rằng mọi chuyện bắt đầu rất tình cờ, vào một buổi tối khi em lướt TikTok và thấy những video của "Vĩnh thích ăn ngon" đang đứng ra vận động hỗ trợ miền Trung.

"Em thấy ai cũng chung tay, tự nhiên xúc động quá. Nghĩ mình cũng còn sức khỏe, có chiếc xe nên em muốn làm gì đó có ý nghĩa", Tiến nói với ánh mắt quyết tâm.

Thế là sáng hôm sau, không suy nghĩ nhiều, cậu sinh viên gác lại công việc chạy Ahamove và Shopee Food - công việc vốn giúp em mang lại thu nhập phụ ba mẹ, để bắt đầu chuyến hành trình "vận chuyển 0 đồng".

Em Đồng Đăng Tiến cùng người bạn Dream Thái 20 năm tuổi ẢNH: NI NA

Một ngày 20 chuyến, từ sáng đến tận khuya

Tiến chia khu vực ra rất rõ ràng. Em sẽ gom hết đồ cứu trợ ở các khu vực gần nhau và tập kết lại một điểm gần nhất. "Có ngày em chạy gần 20 chuyến, tới 12 giờ đêm mới về tới nhà. Nhưng không hiểu sao lại không thấy mệt, chắc do vui quá", Tiến cười.

Chiếc Dream Thái cũ kỹ của ba em để lại là người bạn đồng hành quan trọng nhất. Nó có tuổi đời 20 năm - bằng đúng số tuổi của Tiến nhưng theo đánh giá của em, chiếc xe vẫn còn chạy khỏe.

Xe của Tiến gần như lúc nào cũng chất đầy bao gạo, thùng mì, thùng sữa hay những túi quần áo được buộc chặt sau yên xe. Có khi đồ cao đến mức Tiến phải khom người, giữ tay lái thật chắc để không nghiêng ngả giữa dòng xe đông đúc.

Mệt thì không thấy còn niềm vui thì Tiến có đầy. Nhiều cô chú thương, dúi cho em cái bánh tét, chai nước ngọt để "chạy nguyên ngày khỏi đói". Tiến bảo vì vậy mà dù chạy dưới nắng, dưới mưa, em cũng không thấy khó khăn gì cả.

Có người còn xin số điện thoại, rồi gửi cho em chút tiền xăng qua Momo. Song số tiền đó em lại đem đi mua thêm mì, sữa để gửi ra điểm tập kết hết.

"Xe em chạy bằng nước suối thôi, không cần tiền đổ xăng đâu chị", Tiến nói đùa, giọng hóm hỉnh.

Gác việc mưu sinh, giữ lại niềm tự hào

Bình thường, ngoài giờ học, Tiến phải làm thêm shipper để phụ ba mẹ trang trải chi phí. Nhưng những ngày này, em tạm gác lại việc kiếm tiền. Không phải vì rảnh rỗi, mà vì tin rằng có điều quan trọng hơn mình cần làm. Tiến chia sẻ: "Em tự hào lắm. Dù em chỉ góp chút xíu thôi".

Những người Tiến chở dùm đa phần là các chị có con nhỏ, không thể ra tận nơi gửi đồ. Chị Yến Phi (28 tuổi) đã 2 lần gọi Tiến đến chở đồ cứu trợ gồm quần áo, sữa và nước suối từ nhà chị ra điểm tập kết.

"Tôi thấy em rất dễ thương, nhiệt tình. Nhờ có em mà tôi mới gửi được nhiều vậy", chị Yến Phi chia sẻ.

Tiên thấy vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong việc cứu trợ bà con miền Trung ẢNH: NI NA

Giữa phố xá ồn ã, giữa những lo toan cơm áo gạo tiền, hình ảnh một chàng trai 20 tuổi chạy chiếc Dream cũ, rong ruổi cả ngày chỉ để "chở giúp" trở thành hình ảnh đẹp, giản dị mà khiến người ta tin vào lòng tốt của nhau.

Không phải ai cũng có thể bỏ một ngày công, một buổi làm thêm, hay cả tuần để giúp đỡ người khác. Nhưng Tiến làm được, bằng sự chân thành, tự nguyện và niềm tự hào rất trong trẻo của một người trẻ.

Khi được hỏi sẽ chạy đến khi nào, Tiến chỉ cười: "Chắc là tới khi hết đồ để chở thì em nghỉ. Chứ còn ai cần, em còn chạy".