Đội bơi ở Khánh Hòa 5 ngày đêm giúp dân vượt lũ

Sáng 19.11, nghe tin nước lũ trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) dâng cao, mưa lớn, có nguy cơ ngập lụt, nhóm KOS họp bàn với nhau tìm cách giúp đỡ người dân. "Chúng tôi có kỹ năng bơi lội, có sức khỏe tốt nên nghĩ có thể giúp sức", ông Trần Phúc Thanh (56 tuổi), phó chủ nhiệm nhóm KOS, cho biết.

Đội cứu trợ thành lập chớp nhoáng

Các thành viên tập hợp ở quán cà phê An Dao trên đường 4B, khu đô thị Lê Hồng Phong. Theo tính toán của nhóm, nhân sự cấp thiết nhất là đội chèo SUP đi cứu người, người làm hậu cần, điều phối và người tình nguyện lái xe vận chuyển đồ đạc… Chẳng ai bảo ai, mọi người nhận nhiệm vụ, vào việc ngay lập tức.

Các thành viên giúp đưa người dân ra khỏi vùng ngập Ảnh: Nhóm KOS cung cấp

Càng về chiều, trên các trang mạng, người dân đăng bài nhờ cứu trợ càng nhiều. Nhờ sự lan tỏa nhanh chóng của cư dân mạng, cuộc gọi đổ về nhóm liên tục. Hơn 10 thành viên chèo SUP đi cứu nạn, giúp đưa người dân di tản khỏi khu vực ngập sâu. Ông Phúc kể, đêm đó trong lúc đưa 2 cụ già ra khỏi căn nhà ngập nước thì chiếc SUP bị lật. Bằng kinh nghiệm bơi lội của mình, ông và đồng đội đã ôm 2 cụ già vượt qua dòng nước xiết đến nơi an toàn.

Đêm 19.11 là đêm không ngủ của cả nhóm khi lũ dâng cao. Sáng hôm sau, nhóm tiếp tục đưa người dân ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung và đường Phong Châu ra khỏi những nhà ngập nước.

Trong lúc đó, đội hậu cần ở nhà bàn nhau nấu cơm và kêu gọi người thân, bạn bè góp thêm nhu yếu phẩm, kịp thời tiếp tế cho người cần. Khi SUP đưa người dân ra khỏi vùng ngập, nhóm bố trí thành viên chở họ đến các điểm cho tá túc miễn phí.

Khi chạy lũ người thường không kịp mang theo thứ gì, nhóm KOS tiếp tục xin thêm quần áo, chăn mền, chiếu, tã và sữa cho trẻ em. Vậy là có hàng trăm người đã mang đồ cứu trợ đến điểm tập kết. Chẳng ai biết ai, người dân để lại món quà cùng lời gửi gắm với nhóm, nhờ gửi cho người cần. Nhiều người mang đồ đến cứu trợ còn tình nguyện giúp soạn quần áo, đóng gói thực phẩm, lái xe vận chuyển…

Yêu bơi lội, cùng làm điều ý nghĩa

Chị Thanh Vân, ở thôn Đông Dinh, xã Diên Khánh, cho biết đã được đội KOS hỗ trợ nhu yếu phẩm để vượt qua mấy ngày vừa rồi. "Nhà tôi có hàng xóm đến ở lại tránh lũ. Tổng có 30 người, trong đó có 5 người già, 5 trẻ nhỏ. Lúc chưa được tiếp tế mọi người chỉ ăn cháo cầm cự", chị Vân kể.

Nhóm có đội hỗ trợ chở người dân di tản bằng xe bán tải và nhóm hậu cần soạn hàng, nấu cơm Ảnh: Nhóm KOS cung cấp

Ông Thanh cho biết đợt lũ lần này nhiều người bất ngờ không kịp trở tay. Ban đầu nhóm chỉ nghĩ sẽ hỗ trợ bà con 1 - 2 ngày, nhưng đến giờ đã 5 ngày liên tục. Để nhóm có thể duy trì giúp đỡ bà con không chỉ có sức người, mà còn nhờ sự đóng góp từ khắp nơi.

Ở TP.HCM, anh Khánh Luân đại diện nhóm Saigon Openwater Swimming (SOS) đã góp được 12 triệu đồng gửi nhóm KOS để mua thêm nhu yếu phẩm. "Trong lúc này, mọi người ai cũng đều hướng về miền Trung. Chúng tôi vì thấy nhóm KOS đang giúp đỡ bà con trực tiếp nên muốn góp sức, mong mọi người sớm vượt qua khó khăn", anh Luân nói. Anh cho biết thêm, 2 nhóm đã gặp gỡ trong các giải bơi lội, những lần bơi tiếp sức gây quỹ làm thiện nguyện trước đó.

Nhóm KOS thành lập năm 2022, ban đầu tập trung những người yêu thích bơi biển, bơi đường dài. Khi phong trào bơi lội phát triển, nhóm thu hút nhiều người tham gia. Không chỉ bơi thỏa đam mê, họ còn tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí ở bờ biển Nha Trang cho bất cứ ai muốn học.

Ngày 24.11, Khánh Hòa đón những tia nắng ấm, người dân trở về khắc phục hậu quả sau lũ. Không chỉ nhu yếu phẩm, nhóm còn nhận được những món quà thiết thực như xà phòng, kem đánh răng, khăn, hộp quẹt, chổi… Các thành viên trong nhóm như ông Thanh vẫn đang tạm gác lại công việc, vận chuyển những món đồ đó đến người cần. "Chúng tôi rất vui khi cùng nhau làm thêm điều ý nghĩa nhờ tình yêu bơi lội", ông Thanh nói.