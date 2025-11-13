Lan tỏa trên mạng xã hội: Bữa cơm Việt và chàng rể Mỹ

Cả gia đình chồng đều thích món Việt

Nàng dâu Việt trong câu chuyện này là chị Nguyễn Phạm Yến Ni (32 tuổi, quê ở Lâm Đồng), còn chồng chị là anh Ryan Gnann (41 tuổi, người Mỹ) hiện có công ty riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh chị đang sống ở bang Arizona, Mỹ.

Vợ chồng chị Yến Ni ẢNH: NVCC

Chị và anh Ryan quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó, chị vừa chuyển đến làm việc ở một nơi mới thuộc tỉnh Lâm Đồng (H.Đắk Glong, Đắk Nông cũ), vẫn chưa nguôi nỗi đau mất ba. Giữa những đêm dài cô quạnh, chị kết nối và trò chuyện bạn bè bốn phương để lấp đầy khoảng trống, nhưng hầu hết các cuộc trò chuyện chỉ kéo dài được vài ngày. Riêng với anh Ryan thì khác, họ nói chuyện với nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và dần trở nên thân thiết. Tình cảm lớn dần theo năm tháng, và sau 1 năm rưỡi, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng.

Trước đây, công việc của chị là nhân viên ngân hàng, khá bận rộn nên chị chẳng có thời gian cho ẩm thực dù rất thích nấu ăn. Sau khi lấy chồng và về Mỹ sinh sống đầu năm nay, chị muốn thử sức ở lĩnh vực mới nên chuyển sang viết blog và hội họa. Chị có nhiều thời gian rảnh hơn nên mày mò nấu các món quen thuộc của VN. Nhiều người sau khi thưởng thức các món do chị nấu đều tấm tắc khen ngon và với chị, đó chính là động lực lớn để chị hoàn thiện hơn tay nghề bếp núc.

"Cả chồng và gia đình chồng thích món ăn VN, lần nào mình nấu cũng khen ngon. Vợ nấu ngon, anh ấy ăn nhiều, lên cân quá nên có lúc phải tiết giảm. Chồng mình đam mê ẩm thực, luôn thích thử món mới, anh ấy ăn được cả mắm nêm, nước mắm. Có lần mình nấu món bò kho đãi nhân viên công ty chồng, ai cũng thích thú vì lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy", chị Yến Ni chia sẻ.

Hương vị Việt trên đất khách

Dù sinh sống ở Mỹ nhưng Yến Ni vẫn giữ thói quen ăn các món Việt thay vì thức ăn nhanh. Chị cho hay, bản thân từng đi nhiều nơi và thưởng thức các món ăn đặc trưng của từng vùng miền nhưng hương vị quê hương vẫn là số một.

"Thêm nữa, khi tự nấu sẽ đảm bảo an toàn hơn so với ăn ngoài hàng quán, lại hợp khẩu vị của bản thân. Mình cũng xem việc vào bếp là cách vun đắp tình cảm vợ chồng qua mỗi bữa ăn. Thời gian tới, mình sẽ tìm ra sự kết hợp thú vị giữa món Việt và món Tây để bữa ăn đa dạng hơn", chị Yến Ni trải lòng.

Các món Việt do chị Yến Ni trổ tài nấu trên đất Mỹ ẢNH: NVCC

Trong những lần vào bếp nấu món Việt trên đất Mỹ, chị Yến Ni gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Có lần chị đang nấu canh mà mải làm việc khác, quên mất nồi đang sôi trên bếp khiến thức ăn cháy khét. Hệ thống cảnh báo trong nhà lập tức kích hoạt, điện thoại của chồng chị ở công ty cũng nhận được thông báo. Anh vội gọi về, nửa lo lắng nửa trêu đùa: "Em đốt nhà rồi à? Nếu có thật thì nhớ chạy ra ngoài, ôm theo con Gus (con chó của vợ chồng chị) là được!".

Anh Ryan cho biết rất thích các món ăn Việt do vợ nấu, đặc biệt là cơm gà, bò kho, bún chả… "Bây giờ tôi đã quen và thích nhiều món Việt, kể cả những gia vị nặng mùi như nước mắm hay mắm nêm. Tôi luôn khuyến khích vợ tiếp tục nấu các món truyền thống để gìn giữ hương vị quê hương. Thỉnh thoảng tôi cũng làm các món Tây cho vợ thưởng thức như burger, sandwich hay bít tết…", chồng chị Yến Ni nói.

Với chị, giữ được hương vị Việt qua từng bữa ăn gia đình chính là giữ lấy một phần ký ức, một phần quê hương trong tim mình.