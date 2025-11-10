Thầy giáo U.50 đi tìm hạnh phúc, chinh phục được mẹ đơn thân trên show hẹn hò

Hà Phương có thiện cảm với Văn Bính từ cái nhìn đầu tiên, đồng ý trao cơ hội hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan đã kết nối cho hai người tham gia đều từng dang dở hôn nhân. Đàng trai là thầy giáo tiểu học Nguyễn Văn Bính (49 tuổi, Lâm Đồng) được mai mối với Nguyễn Thị Hà Phương (41 tuổi, Đồng Nai), công tác tại phòng văn hóa của xã Trị An.

Chia sẻ tại chương trình, Văn Bính cho biết trước đây anh từng gắn bó với một người trong hơn 1 năm thì tổ chức đám cưới, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau khi về chung nhà được khoảng 1 tháng, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn, không còn chung tiếng nói nên quyết định chia tay. Trong gần 10 năm qua, anh có thêm hai mối tình nhưng cũng dang dở.

Văn Bính kể: "Tôi từng yêu một cô làm kế toán, nhưng lúc đó cô ấy chỉ mới ly thân chứ chưa chính thức ly hôn. Khi biết chuyện thì tôi rút lui. Còn mối tình gần nhất là với cô giáo mầm non. Lúc quen nhau, tôi không biết cô ấy đã có con, nhưng về sau thì cô ấy dắt từ quê vào một đứa con nhỏ, gia đình tôi không đồng ý và tôi cũng ngại với bạn bè nên thôi luôn".

Thầy giáo Văn Bính từng cưới vợ nhưng chia tay chớp nhoáng chỉ sau 1 tháng chung sống Ảnh: Chụp màn hình

Về phía đàng gái, Hà Phương chia sẻ cô từng có hai mối tình chính thức. Trước khi lấy chồng, cô có mối tình kéo dài 9 năm nhưng mẹ nhà trai không đồng ý. Sau đó, Hà Phương quen người mới, chỉ trong 1 tháng thì kết hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài được gần 5 năm, có con gái 13 tuổi. Hà Phương chia sẻ cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nên khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai đều im lặng kéo dài. Đến cuối cùng thì họ quyết định chia tay nhau từ năm 2017.

Hiện Hà Phương sống cùng mẹ và con gái. Khi đến chương trình, cô mong muốn tìm được người đàn ông tâm lý, có trách nhiệm với gia đình, có công việc ổn định. Còn thầy giáo Văn Bính mong muốn tìm người phụ nữ có vẻ ngoài ưa nhìn, có duyên, có đạo đức, biết chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống.

Hà Phương có cuộc hôn nhân "yêu nhanh, cưới vội", rồi tan vỡ sau 5 năm Ảnh: Chụp màn hình

Ngồi ở dưới hàng ghế khán giả, mẹ của Hà Phương bày tỏ có thiện cảm với thầy giáo. Bà nhận xét Văn Bính chững chạc, hiền lành, cách nói chuyện gần gũi và ủng hộ cả hai cho nhau cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu nhau.

Thầy giáo khẳng định sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn gái

Mở rào gặp mặt, nhà trai bày tỏ rất ưng ý với cô gái đối diện vì giống với mẫu người mình đang tìm kiếm. Anh hy vọng, cả hai sẽ có kết quả tốt đẹp khi đến chương trình. Trong cuộc trò chuyện trực tiếp, Hà Phương chia sẻ cô đang sống cùng mẹ và con gái nên muốn biết dự tính của Văn Bính nếu cả hai về chung một nhà.

Thầy giáo bày tỏ anh hiện có nhà cửa, công việc ổn định nên hy vọng có thể đón mẹ con Hà Phương lên Lâm Đồng ở cùng mình. Nếu về chung một nhà, Văn Bính khẳng định sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn gái. "Anh sẽ làm tất cả từ vật chất và tinh thần trong gia đình để đem lại hạnh phúc cho em", anh bày tỏ. Đáp lại, Hà Phương chia sẻ lần đầu gặp, cô cũng có thiện cảm với anh. Cô nói: "Nếu chúng ta có thể tiến xa hơn, em sẽ cố gắng làm người phụ nữ của gia đình. Em hy vọng mình sẽ cho nhau cơ hội đó".

Hai MC phấn khích se duyên thành công cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc gặp gỡ, cả Văn Bính và Hà Phương đều nhanh chóng bấm nút hẹn hò, bắt đầu hành trình tìm hiểu nhau. Nhìn cặp đôi nắm tay, thể hiện tình cảm trên sân khấu, Quyền Linh - Ngọc Lan đầy hân hoan, chúc phúc cho họ và hy vọng sớm nhận được tin vui.