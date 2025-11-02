Cô gái 25 tuổi đến show hẹn hò, đặt mục tiêu có 100 triệu mới lấy chồng

Cặp đôi cùng sống ở Đồng Tháp đã quyết định bấm nút hẹn hò để tìm hiểu Ảnh: Chụp màn hình

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng, Ngọc Lan và Quyền Linh đã mai mối cho Trần Văn Bền (33 tuổi) là nhân viên kỹ thuật cho một công ty điện tử tại Đồng Tháp, và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (25 tuổi), đang kinh doanh tự do, cùng quê.

Xuất hiện trên sân khấu, Hoàng Oanh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng lượng. Cô giới thiệu bản thân là người nấu ăn ngon, thích nấu ăn, đi du lịch, nhưng có điểm yếu là hơi nóng tính, tự ti, suy nghĩ nhiều. Hoàng Oanh tâm sự cô xuất thân trong gia đình có nhiều biến cố, sớm phải tự bươn chải, không được học hành đến nơi đến chốn nên không có sự tự tin về vấn đề học vấn.



Hoàng Oanh tự lập từ sớm vì hoàn cảnh, thừa nhận tự ti vào ngoại hình và học vấn Ảnh: Chụp màn hình

Trải qua hai mối tình đều kéo dài khoảng một năm, Hoàng Oanh cho biết nguyên nhân chia tay vì bạn trai không chung thủy. Đến với chương trình, cô mong tìm một người bạn đời chững chạc, tư duy tốt, sống tình cảm và có thể cùng mình xây dựng tổ ấm. "Em hy vọng bạn ấy hơn em một cái đầu, có kinh nghiệm sống, thích kinh doanh và ở gần để tiện chăm sóc nhau", cô bày tỏ.

Về phía Văn Bền, anh cũng từng có hai mối tình sâu đậm. Mối tình đầu của Văn Bền kéo dài 4 năm nhưng không thể đi đến hôn nhân vì gia đình bạn gái không đồng ý. Anh kể bản thân mất mẹ từ nhỏ, gia đình không được đầy đủ như bao người nên bị cho là "không môn đăng hộ đối". Còn mối tình thứ hai, Văn Bền chia sẻ bạn gái thấy công việc của anh không có tương lai, vậy nên anh đã cố gắng làm nhiều việc cùng lúc. Tuy nhiên, bạn gái lấy lý do anh quá bận, không dành nhiều thời gian cho mình nên chia tay.

Văn Bền từng trải qua hai mối tình sâu đậm nhưng không có cái kết đẹp vì bị chê gia cảnh Ảnh: Chụp màn hình

Tham gia chương trình, Văn Bền cho biết anh mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để xây dựng gia đình. "Tôi sẽ cố gắng chọn công việc ổn định hơn, dành nhiều thời gian cho bạn gái. Tôi cần một người biết chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp để đi đường dài trong hôn nhân", anh nói.

Chàng trai 33 tuổi mong muốn cưới ngay dù mới gặp trên show hẹn hò

Mở rào gặp mặt, Hoàng Oanh và Văn Bền đều có ấn tượng tốt dành cho đối phương. Hoàng Oanh vui vì được mai mối với người miền Tây, lại chung một tỉnh sẽ thuận tiện để tìm hiểu, hẹn hò. Trong phần trò chuyện, cô hỏi đàng trai về cách ứng xử khi bất đồng quan điểm. Văn Bền chia sẻ anh sống thiên về cảm xúc, luôn trân trọng gia đình nên khi xảy ra mâu thuẫn sẽ chọn im lặng, tìm hướng giải quyết thay vì tranh cãi gay gắt. Trong khi đó, Hoàng Oanh thừa nhận mình nóng tính nên cần người bình tĩnh để dung hòa.



Khi được hỏi về dự định tương lai, Văn Bền bày tỏ nếu cả hai hẹn hò, anh muốn tiến tới hôn nhân ngay cuối năm nay. Tuy nhiên, Hoàng Oanh cho rằng như vậy là quá gấp. Cô nói thêm, bản thân tự đặt mục tiêu phải có 100 triệu đồng mới lấy chồng. "Em nghĩ khi có tiền thì mình sẽ tự lo được mọi thứ. Em muốn có tiền để làm đám cưới mà em mong muốn hơn là phụ thuộc vào gia đình", cô giải thích.

Nghe vậy, MC Quyền Linh hài hước nói chỉ cần Hoàng Oanh đưa số tài khoản, Văn Bền sẽ chuyển ngay 100 triệu đồng để cưới. Đàng trai cũng gật đầu đồng ý, còn xin số tài khoản để chuyển ngay cho bạn gái. Anh nói thêm, bản thân đã có đất và sẽ xây nhà sau khi kết hôn.

Ngọc Lan hy vọng mối tình này sẽ giúp cô gái trở nên tự tin hơn Ảnh: Chụp màn hình

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, chính thức cho nhau cơ hội tìm hiểu. MC Ngọc Lan gửi lời chúc phúc, hy vọng mối duyên này sẽ sớm có cái kết viên mãn.