Chàng trai khẳng định 'không quan trọng hôn nhân', vẫn được cô gái đồng ý hẹn hò

Xuất hiện trong tập 1.154 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Lê Hà Khôi Nguyên (35 tuổi, quê Đồng Tháp), gây ấn tượng bởi vẻ phong trần và hoạt ngôn. Hiện anh làm việc trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, đang sinh sống tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Khôi Nguyên tự nhận là người cầu toàn, có khả năng phân tích và giao tiếp tốt, còn điểm yếu là đôi khi hấp tấp và nóng tính. Về chuyện tình cảm, anh từng trải qua một mối tình sâu đậm cách đây 9 năm. Khi đó, anh sẵn sàng cho việc lập gia đình nhưng lại bị từ chối. Cú sốc tình cảm khiến anh mất khá lâu mới có thể cân bằng lại cảm xúc.

Người được mai mối với Khôi Nguyên là Hồ Mộng Thùy Hương (31 tuổi, quê Tây Ninh), hiện quản lý một tiệm bánh tại TP.HCM. Cô là người vui vẻ, hoạt bát, dễ hòa nhập, có mục tiêu rõ ràng trong công việc, nhưng đôi khi quá tập trung cho sự nghiệp nên ít quan tâm đến các khía cạnh khác trong cuộc sống.

Thùy Hương từng có hai mối tình, trong đó mối tình đầu kéo dài gần 4 năm và để lại cho cô nhiều kỷ niệm. Cô cho biết nguyên nhân chia tay vì thấy bản thân chưa trưởng thành, trong khi bạn trai nôn nóng lập gia đình nên cả hai không có chung định hướng. Còn mối tình thứ hai của Thùy Hương kéo dài gần 2 năm, chia tay vì không hợp tính cách.

Khi đến chương trình, đàng gái mong tìm được người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn, biết quan tâm, dành thời gian cho bạn gái, có định hướng rõ ràng trong mối quan hệ. Trong khi đó, Khôi Nguyên bày tỏ quan điểm hiện đại về tình yêu. Anh cho rằng phụ nữ không nhất thiết phải gánh vác việc nội trợ hay ở nhà chăm con, mà cả hai nên cùng chia sẻ trách nhiệm.

Chàng trai bày tỏ quan điểm về 'sống thử' trên show hẹn hò

Mở rào gặp mặt, cả hai đều có ấn tượng tốt dành cho đối phương. Trong cuộc trò chuyện, Khôi Nguyên thẳng thắn chia sẻ: "Anh không theo truyền thống, cũng rất phản đối cách sống truyền thống. Anh không muốn thấy vợ lúc nào cũng phải ở nhà làm bếp. Vợ thích nấu cũng được, không thích cũng không sao. Việc dọn dẹp nhà cửa thì cả hai cùng làm. Anh muốn thấy vợ mình có tham vọng một chút, tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn là làm việc nhà. Cuộc sống của hai người sẽ do cả hai tự quyết định, không làm dâu, không ở rể, mọi bất đồng mình sẽ tự giải quyết".

Bên cạnh đó, Khôi Nguyên cho biết bản thân không quan trọng chuyện hôn nhân vì cho rằng đó chỉ là một tờ giấy, là thủ tục. Anh cho rằng sự hòa hợp giữa hai người mới là điều quan trọng nhất. Khi Quyền Linh hỏi về quan điểm sống thử, chàng trai nhìn nhận "sống thử là chuyện bình thường", nhưng không áp đặt điều đó với người khác.

Lắng nghe chia sẻ của Khôi Nguyên, MC Quyền Linh cho biết anh tôn trọng quan điểm riêng. Tuy nhiên, nam MC cho rằng cả hai phải đặt ra lộ trình rõ ràng cho chuyện hôn nhân. Anh nói: "Mình không thể nói không cần hôn nhân, tờ giấy đăng ký kết hôn không quan trọng. Nếu cứ như vậy thì chừng nào mới kết hôn? Không lẽ sống thử, thậm chí có con rồi bỏ nhau?". Thùy Hương cùng đồng tình với MC Quyền Linh. Cô cho rằng tư duy thoải mái là điều tốt, song cần có một đích đến rõ ràng. "Em nghĩ, cho dù anh có thoải mái thì cũng nên có một mục tiêu để cùng hướng tới. Chứ không thể thoải mái đến mức không xác định được những việc mình đang làm", cô bày tỏ.

Lúc này, Khôi Nguyên cho biết anh đặt mục tiêu trên khoảng 2 - 3 năm nữa. Anh khẳng định sẽ xây dựng "một lộ trình cụ thể" cho tương lai nếu cả hai tiếp tục tìm hiểu. Nhận thấy sự hòa hợp và thiện chí từ đối phương, cặp đôi đã cùng bấm nút hẹn hò để bắt đầu hành trình mới.