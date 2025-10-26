Kỹ sư lập trình 39 tuổi chưa hẹn hò ai từ chối cô gái xinh đẹp

Quyền Linh tiếc nuối khi không thể mai mối thành công cho Văn Thiện và Trần Thị Giang Ảnh: Chụp màn hình

Nam kỹ sư 39 tuổi chưa từng có mối tình chính thức nào

Trong tập 1.154 chương trình Bạn muốn hẹn hò, màn mai mối giữa kỹ sư lập trình Phạm Văn Thiện (39 tuổi, TP.HCM) và nữ quản lý văn phòng Trần Thị Giang (32 tuổi, Đà Nẵng) thu hút sự chú ý của khán giả.

Giới thiệu về bản thân, Văn Thiện cho biết mình là người hiền lành, nhạy bén trong công việc nhưng hơi trầm tính, sống khép kín. Anh đã có nhà riêng ở TP.HCM. Ở tuổi 39, Văn Thiện khiến Quyền Linh và Ngọc Lan bất ngờ khi tiết lộ chưa từng có mối tình chính thức nào. Anh cho biết mới chỉ yêu đơn phương vài người, có thử tìm hiểu, bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối.

Văn Thiện mong người phụ nữ sống có trách nhiệm với bản thân, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Trần Thị Giang gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động, là thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Cô cho biết bản thân là người hướng ngoại, từng sống và làm việc hơn 6 năm ở Hàn Quốc. Về chuyện tình cảm, nữ quản lý chia sẻ cô có hai mối tình chính thức, đều kéo dài hơn 1 năm.

"Hai bạn trai của tôi đều là người nước ngoài, chủ yếu yêu online. Bạn trai đầu tiên của tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai yêu sâu đậm và dành trọn tình cảm cho nhau. Nhưng vấn đề là bạn theo đạo Hồi, còn tôi không theo đạo và khá hướng ngoại. Vì yêu, tôi đã cố gắng thay đổi nhưng thấy rất khó. Còn mối tình thứ hai của tôi là bạn người Mỹ, cách đây hơn 1 năm. Bạn hơi có vấn đề về tâm lý, khi biết thì tôi chia tay", cô kể.

Trải qua hai mối tình, Trần Thị Giang cho biết hiện tại muốn tìm hiểu đàn ông Việt Nam vì "đồng điệu hơn về ngôn ngữ và quan điểm sống". Cô bày tỏ mong muốn bạn trai tương lai cao từ 1,7 m, dễ nhìn, biết quan tâm, không lăng nhăng.

Trần Thị Giang chia sẻ trước đây cô quen bạn trai người nước ngoài vì thích có con lai Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái muốn tìm chồng có tài chính vững vàng

Khoảnh khắc mở rào, Trần Thị Giang tự tin hát tặng bạn trai ca khúc Ước gì. Cô thừa nhận đối phương không giống với tưởng tượng của mình nhưng nhận xét đàng trai chín chắn. Cả hai trò chuyện khá thoải mái, cùng chia sẻ về quan điểm trong tình yêu và hôn nhân. Văn Thiện cho rằng vợ chồng đều quan trọng như nhau, giống như hai cái cây dựa vào nhau thì mới vững vàng. Hôn nhân phải có sự chia sẻ, đồng cảm thì mới đi được với nhau trên đường dài.

Nói đến vấn đề khoảng cách địa lý, Trần Thị Giang bày tỏ cô hiện sống ở Đà Nẵng nhưng có thể chuyển vào TP.HCM nếu tìm được người phù hợp. Đáp lại, Văn Thiện tự tin chia sẻ: "Anh có nhà ở TP.HCM, nếu em về đây, anh sẵn sàng lo cho em. Còn nếu em muốn về Đà Nẵng, anh vẫn có thể ra vì anh cũng có nhà ở Huế".

Khi cả hai nắm tay nhau, Trần Thị Giang bày tỏ điều cô cần ở một mối quan hệ là phải hợp nhau về tính cách, cách nói chuyện, còn những thứ khác sẽ tính sau. Cô nói thêm, bản thân mong muốn người đàn ông có sự vững vàng về tài chính. "Kể cả khi em có ổn định hay không thì người đàn ông phải ổn định trước thì em mới có cảm giác an tâm", cô cho hay.

Cả hai bắt tay sau khi từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc trò chuyện, cả Văn Thiện và Trần Thị Giang đều bất ngờ không bấm nút. Giải thích lý do, đàng trai chia sẻ: "Tôi cảm thấy cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Có những điều cần kiểm nghiệm bằng thời gian". Phía đàng gái cũng đồng tình và hy vọng cả hai sẽ giữ liên lạc, làm bạn sau chương trình.