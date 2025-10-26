Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Kỹ sư lập trình 39 tuổi chưa hẹn hò ai từ chối cô gái xinh đẹp

Lạc Xuân
Lạc Xuân
26/10/2025 22:01 GMT+7

Kỹ sư lập trình còn độc thân tuổi 39 đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm vợ, được mai mối với nữ thạc sĩ trẻ trung, xinh đẹp. Sau quá trình trò chuyện trên chương trình, cả hai đều từ chối hẹn hò vì thấy không phù hợp.

Kỹ sư lập trình 39 tuổi chưa yêu ai từ chối hẹn hò cô gái xinh đẹp - Ảnh 1.

Quyền Linh tiếc nuối khi không thể mai mối thành công cho Văn Thiện và Trần Thị Giang

Ảnh: Chụp màn hình

Nam kỹ sư 39 tuổi chưa từng có mối tình chính thức nào

Trong tập 1.154 chương trình Bạn muốn hẹn hò, màn mai mối giữa kỹ sư lập trình Phạm Văn Thiện (39 tuổi, TP.HCM) và nữ quản lý văn phòng Trần Thị Giang (32 tuổi, Đà Nẵng) thu hút sự chú ý của khán giả.

Giới thiệu về bản thân, Văn Thiện cho biết mình là người hiền lành, nhạy bén trong công việc nhưng hơi trầm tính, sống khép kín. Anh đã có nhà riêng ở TP.HCM. Ở tuổi 39, Văn Thiện khiến Quyền Linh và Ngọc Lan bất ngờ khi tiết lộ chưa từng có mối tình chính thức nào. Anh cho biết mới chỉ yêu đơn phương vài người, có thử tìm hiểu, bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối.

Kỹ sư lập trình 39 tuổi chưa yêu ai từ chối hẹn hò cô gái xinh đẹp - Ảnh 2.

Văn Thiện mong người phụ nữ sống có trách nhiệm với bản thân, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Trần Thị Giang gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động, là thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Cô cho biết bản thân là người hướng ngoại, từng sống và làm việc hơn 6 năm ở Hàn Quốc. Về chuyện tình cảm, nữ quản lý chia sẻ cô có hai mối tình chính thức, đều kéo dài hơn 1 năm. 

"Hai bạn trai của tôi đều là người nước ngoài, chủ yếu yêu online. Bạn trai đầu tiên của tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai yêu sâu đậm và dành trọn tình cảm cho nhau. Nhưng vấn đề là bạn theo đạo Hồi, còn tôi không theo đạo và khá hướng ngoại. Vì yêu, tôi đã cố gắng thay đổi nhưng thấy rất khó. Còn mối tình thứ hai của tôi là bạn người Mỹ, cách đây hơn 1 năm. Bạn hơi có vấn đề về tâm lý, khi biết thì tôi chia tay", cô kể.

Trải qua hai mối tình, Trần Thị Giang cho biết hiện tại muốn tìm hiểu đàn ông Việt Nam vì "đồng điệu hơn về ngôn ngữ và quan điểm sống". Cô bày tỏ mong muốn bạn trai tương lai cao từ 1,7 m, dễ nhìn, biết quan tâm, không lăng nhăng.

Kỹ sư lập trình 39 tuổi chưa yêu ai từ chối hẹn hò cô gái xinh đẹp - Ảnh 3.

Trần Thị Giang chia sẻ trước đây cô quen bạn trai người nước ngoài vì thích có con lai

Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái muốn tìm chồng có tài chính vững vàng

Khoảnh khắc mở rào, Trần Thị Giang tự tin hát tặng bạn trai ca khúc Ước gì. Cô thừa nhận đối phương không giống với tưởng tượng của mình nhưng nhận xét đàng trai chín chắn. Cả hai trò chuyện khá thoải mái, cùng chia sẻ về quan điểm trong tình yêu và hôn nhân. Văn Thiện cho rằng vợ chồng đều quan trọng như nhau, giống như hai cái cây dựa vào nhau thì mới vững vàng. Hôn nhân phải có sự chia sẻ, đồng cảm thì mới đi được với nhau trên đường dài.

Nói đến vấn đề khoảng cách địa lý, Trần Thị Giang bày tỏ cô hiện sống ở Đà Nẵng nhưng có thể chuyển vào TP.HCM nếu tìm được người phù hợp. Đáp lại, Văn Thiện tự tin chia sẻ: "Anh có nhà ở TP.HCM, nếu em về đây, anh sẵn sàng lo cho em. Còn nếu em muốn về Đà Nẵng, anh vẫn có thể ra vì anh cũng có nhà ở Huế".

Khi cả hai nắm tay nhau, Trần Thị Giang bày tỏ điều cô cần ở một mối quan hệ là phải hợp nhau về tính cách, cách nói chuyện, còn những thứ khác sẽ tính sau. Cô nói thêm, bản thân mong muốn người đàn ông có sự vững vàng về tài chính. "Kể cả khi em có ổn định hay không thì người đàn ông phải ổn định trước thì em mới có cảm giác an tâm", cô cho hay.

Kỹ sư lập trình 39 tuổi chưa yêu ai từ chối hẹn hò cô gái xinh đẹp - Ảnh 4.

Cả hai bắt tay sau khi từ chối hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc trò chuyện, cả Văn Thiện và Trần Thị Giang đều bất ngờ không bấm nút. Giải thích lý do, đàng trai chia sẻ: "Tôi cảm thấy cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Có những điều cần kiểm nghiệm bằng thời gian". Phía đàng gái cũng đồng tình và hy vọng cả hai sẽ giữ liên lạc, làm bạn sau chương trình.

Tin liên quan

Nam nhân viên U.40 tỏ tình ngọt ngào, chinh phục phó giám đốc trên show hẹn hò

Nam nhân viên U.40 tỏ tình ngọt ngào, chinh phục phó giám đốc trên show hẹn hò

Phó giám đốc công ty thủy sản đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm bạn trai, được mai mối với nam nhân viên cảng biển. Sau quá trình trò chuyện, được Quyền Linh và Ngọc Lan nhiệt tình 'đẩy thuyền', cả hai cùng nắm tay ra về.

Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh Ngọc Lan Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò mai mối
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận