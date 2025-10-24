Nam nhân viên U.40 tỏ tình ngọt ngào, chinh phục phó giám đốc trên show hẹn hò

Quyền Linh vui mừng khi chàng trai 36 tuổi chinh phục thành công bạn gái Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.153 chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng với sự mai mối của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, kết nối cặp đôi Trần Hải Ninh (36 tuổi, nhân viên cảng biển) và Hồ Thị Kim Tuyến (34 tuổi, phó giám đốc công ty thủy sản).

Giới thiệu về bản thân, Hải Ninh cho biết anh là người thích thể thao, biết nấu ăn, không hút thuốc hay nhậu nhẹt. Anh từng trải qua bốn mối tình, mối dài nhất chỉ gần một năm. Anh thừa nhận bản thân mê đá bóng đến mức bỏ bạn gái ở nhà trong các dịp lễ, khiến các mối quan hệ tan vỡ. Nghe vậy, MC Ngọc Lan thẳng thắn nhận xét nguyên nhân là vì anh quá vô tâm và khuyên phải thay đổi nếu muốn giữ được tình yêu.

Hải Ninh mong muốn tìm được bạn gái xinh như MC Ngọc Lan Ảnh: Chụp màn hình

Về phía đàng gái, Kim Tuyến chia sẻ cô từng có hai mối tình ngắn ngủi, mỗi mối kéo dài khoảng vài tháng. Vì thấy không phù hợp trong tính cách, quan điểm nên cô quyết định dừng lại. Suốt 3 năm qua, Kim Tuyến không quen thêm ai.

Đến chương trình, Kim Tuyến mong muốn tìm người bạn đời chung thủy, có học thức, biết chia sẻ, quan tâm. Cô không thích người gia trưởng, keo kiệt. Còn Hải Ninh thích bạn gái xinh xắn như MC Ngọc Lan, hiền lành, có năng khiếu nấu ăn hoặc chơi thể thao.

Kim Tuyến mong muốn tìm bạn trai có học thức cùng tiếng nói chung Ảnh: Chụp màn hình

Chàng trai mê đội bóng Manchester United tỏ tình ngọt ngào với phó giám đốc

Giây phút mở rào gặp mặt, Hải Ninh bất ngờ thốt lên "xinh thế" khi nhìn thấy Kim Tuyến. Anh mạnh dạn tặng quà là thỏi son và được Quyền Linh gợi ý tô son cho bạn gái ngay trên sân khấu. Lần đầu tiên thực hiện hành động này, Hải Ninh bối rối đến run tay khiến trường quay bật cười thích thú.

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp, Hải Ninh chia sẻ khi tham gia show hẹn hò, anh xác định nếu tìm được người phù hợp thì sẽ dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc bạn gái. Anh bày tỏ: "Trước đây, anh hơi đam mê sở thích cá nhân nên thất bại trong tình cảm. Còn giờ thì em cứ yên tâm về đội anh. Bố mẹ anh đều đã nghỉ hưu, rất hiền, hài hước. Mẹ anh rất mong có con dâu, có cháu bế. Dĩ nhiên trong chuyện tình cảm sẽ có những lúc trắc trở, mình cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua".

Chàng trai "run tay" khi lần đầu tô son cho bạn gái trên sân khấu Ảnh: Chụp màn hình

Hải Ninh nói thêm, bản thân đã ở tuổi 36 nên mong muốn lập gia đình. Anh khẳng định sẽ trở thành người chồng tốt, chung thủy, yêu thương vợ con. "Nếu sau này em sinh con, anh sẽ cùng em chăm sóc. Em cứ yên tâm vì anh nói là làm. Khi đã yêu thương ai thì anh sẽ chỉ có người đó thôi. Giống như anh yêu đội bóng Manchester United, trước giờ chỉ thích một đội duy nhất", anh khẳng định.

Về phía mình, Kim Tuyến bày tỏ mong muốn vợ chồng cùng phát triển sự nghiệp và vun vén tổ ấm. "Khi đã quyết định làm vợ, làm mẹ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình", cô chia sẻ. Bên cạnh đó, Kim Tuyến cũng đặt ra tình huống nếu buộc phải lựa chọn giữa cô và đội bóng yêu thích. Hải Ninh khiến cả trường quay bật cười với câu trả lời thật thà: "Trong thâm tâm thì anh vẫn thích đội bóng Manchester United. Nhưng anh đã xác định rồi, sau này nếu mình về chung nhà thì anh chỉ quan tâm em thôi. Em là số 1, còn Manchester United số 2".

Được Quyền Linh và Ngọc Lan nhiệt tình "đẩy thuyền", cả hai đã cùng nắm tay ra về Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi đưa ra quyết định, Hải Ninh không quên nhắn nhủ: "Em bấm nút với anh nha". Sau ba tiếng đếm của hai MC, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. Trên sân khấu, Hải Ninh khiến Quyền Linh và Ngọc Lan bật cười khi thể hiện sự phấn khích vì đã chinh phục được bạn gái.