Chủ cửa hàng thời trang 34 tuổi bị cô gái xinh đẹp từ chối hẹn hò

Trong tập 1.153 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Lê Văn Anh (34 tuổi, Hà Tĩnh) hiện kinh doanh thời trang tại TP.HCM, được mai mối với Trịnh Thị Thu Hiền (30 tuổi, Huế), kinh doanh trầm hương, đá phong thủy tại TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Văn Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái tự tin và sự hoạt ngôn. Anh tự nhận là người năng động, quyết đoán và có chí cầu tiến, nhưng có điểm yếu là khá cầu toàn. Trước đây, Văn Anh từng có ba mối tình, trong đó mối sâu đậm nhất kéo dài 5 năm. Do quá tập trung cho sự nghiệp, anh thiếu thời gian chia sẻ, chăm sóc người yêu, dẫn đến chia tay trong tiếc nuối. Đến với chương trình, ông chủ cửa hàng thời trang mong tìm được người có cùng tư duy và sẵn sàng đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống, cao từ 1,55 m trở lên, xinh xắn, có chí cầu tiến.

Trong khi đó, Thu Hiền cũng khiến Ngọc Lan trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, nói giọng Huế ngọt ngào. Cô được nhận xét là vui vẻ, hòa đồng, tự lập, biết quan tâm người khác, nhưng lại dễ quên và đôi khi lo lắng cho mọi người đến mức bỏ quên bản thân.

Thu Hiền từng trải qua hai mối tình, đều tan vỡ vì khoảng cách địa lý. Đàng gái chia sẻ mối tình đầu kéo dài hơn 1 năm, bạn trai là người Hà Tĩnh và muốn về quê sinh sống, còn cô không muốn xa gia đình nên quyết định chia tay. Ở mối tình thứ hai, Thu Hiền kể bạn trai ở Nhật nên cả hai chỉ yêu xa, không phát triển được mối quan hệ dài lâu. Đến với Bạn muốn hẹn hò, cô mong tìm được người đàn ông có trái tim nhân hậu và chí tiến thủ.

Cô gái có quyết định bất ngờ tại show hẹn hò

Không để đôi trẻ chờ lâu, ông mai bà mối chính thức cho cả hai gặp mặt. Ngay từ giây phút chạm mặt, Văn Anh chỉ biết thốt lên một cách bất ngờ trước sự xinh đẹp của Thu Hiền. Rất nhanh, anh chủ động "tấn công", tìm hiểu cô gái đối diện. Văn Anh bày tỏ từng đặt ra tiêu chuẩn bạn gái cao từ 1,55 m trở lên, nhưng khi gặp Thu Hiền thì "không còn bận tâm đến tiêu chuẩn nữa".

Ở tuổi 34, Văn Anh khẳng định bản thân đã trưởng thành, biết cách cân bằng cảm xúc, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng bạn đời. Anh còn chia sẻ kế hoạch tương lai: "Bây giờ, anh tập trung vào gia đình, định hướng cho tương lai, con cái. Anh mong em sẽ đồng hành cùng anh trong chặng đường sắp tới. Anh chưa có nhà ở TP.HCM nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Trước mắt, sau khi cưới, chúng ta sẽ thuê một căn nhà để sống. Còn việc sinh con, em thấy thời điểm nào là phù hợp thì sinh, anh tôn trọng em".

Đáp lại tình cảm của bạn trai, Thu Hiền mở lòng chia sẻ nhiều hơn về những quan điểm yêu hiện đại, thú vị càng khiến nhà trai ấn tượng. Cô gái Huế bộc bạch: "Với em, điều quan trọng nhất là sự chung thủy. Em sợ bị phản bội. Khi yêu, em sẽ dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Bình thường em rất mạnh mẽ, nhưng trong tình yêu thì khá yếu đuối. Em sợ cãi nhau lắm vì khi cãi nhau thì em rất buồn và hay khóc. Nếu kết hôn, em sẽ hỗ trợ và cùng chồng phát triển sự nghiệp. Khi đã là chồng thì anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh".

Sau màn trò chuyện "tâm đầu ý hợp" của cả hai, Ngọc Lan bày tỏ cô rất muốn màn hình trái tim sẽ đổi màu hồng vì thấy quá đẹp đôi. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc quyết định, Thu Hiền bất ngờ từ chối hẹn hò.

Cô giải thích rằng bản thân rất quý mến Văn Anh nhưng vì quy định "nếu bấm nút sẽ trao nhau một nụ hôn" khiến cô ngần ngại. Quyết định này khiến Văn Anh có phần hụt hẫng, còn MC Quyền Linh bày tỏ tiếc nuối khi một cặp đôi quá đẹp lại lỡ duyên.