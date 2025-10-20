Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái 32 tuổi đến show hẹn hò, bị nhắc nhở vì cách nói chuyện bông đùa

Lạc Xuân
Lạc Xuân
20/10/2025 06:41 GMT+7

Xuất hiện tại 'Bạn muốn hẹn hò', Hồng Gấm gây chú ý bởi sự hoạt ngôn, có chút bông đùa khiến MC Ngọc Lan phải nhắc nhở. Dù đàng trai bấm nút, cô vẫn từ chối vì cho rằng đối phương chưa đủ bản lĩnh.

Cô gái tự nhận '10 điểm' từ chối hẹn hò vì đàng trai 'chưa đủ bản lĩnh' - Ảnh 1.

Cô gái tự nhận "10 điểm" từ chối hẹn hò vì thấy đàng trai chưa đủ bản lĩnh

Ảnh: Chụp màn hình


Cô gái đưa ra loạt tiêu chí khi đi hẹn hò, bị nhận xét 'khó'

Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.152, Quyền Linh và Ngọc Lan có dịp mai mối cho Châu Ngọc Hoài Linh (34 tuổi, quê Cà Mau) và Quách Thị Hồng Gấm (32 tuổi, TP.HCM).

Vừa xuất hiện, Hồng Gấm thu hút sự chú ý của mọi người với mái tóc ngắn cá tính cùng sự hoạt ngôn, pha chút hóm hỉnh. Cô mạnh dạn giới thiệu: "Ưu điểm của em là tốt tính, dễ thương, hoạt bát, thông minh, lanh lợi. Em 10 điểm".

Sau câu nói khiến trường quay bật cười, Hồng Gấm tiếp tục gây bất ngờ khi chia sẻ từng có 3 mối tình chính thức và 30 mối không chính thức. Cô cho hay: "Trong 3 mối thì cũng có mối dài, mối ngắn. Mối tình dài nhất của em là 5 năm rưỡi, vì quan điểm không phù hợp để đồng hành cùng nhau nên cả hai dừng lại. Còn mối tình ngắn là từ thời cấp ba". Khi Quyền Linh hỏi về lỗi của bản thân trong mối tình cũ, Hồng Gấm chia sẻ: "Lỗi của người ta chứ sao của mình được, mình không có lỗi. Mình 10 điểm mà".

Cô gái tự nhận '10 điểm' từ chối hẹn hò vì đàng trai 'chưa đủ bản lĩnh' - Ảnh 2.

Hồng Gấm gây ấn tượng bởi cách nói chuyện tưng tửng, có màn đối đáp khiến hai MC chỉ biết cười

Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với sự sôi nổi của đàng gái, Hoài Linh có phần hiền lành, chững chạc và điềm tĩnh trong tính cách. Anh chia sẻ mối tình gần nhất cách đây hơn 6 năm, còn từ lúc đi làm đến nay chưa có thêm mối tình nào. Đến chương trình, Hoài Linh mong tìm được người phụ nữ biết chăm sóc cho tổ ấm vì anh rất thích bữa cơm gia đình.

Nghe chia sẻ của đàng trai, Hồng Gấm không ngại tiết lộ bản thân rất lười nấu ăn, tính cách hơi hậu đậu. Lúc này, Ngọc Lan đặt vấn đề: "Vậy em có nghĩ khi lấy chồng thì mình sẽ làm gì không?". Đàng gái hồn nhiên trả lời: "Chắc làm 'nóc nhà', làm biếng", khiến nữ MC phải nhắc nhở ngay: "Em nói chuyện đàng hoàng đi, bên đây người ta rất nghiêm túc, đàng hoàng".

Cô gái tự nhận '10 điểm' từ chối hẹn hò vì đàng trai 'chưa đủ bản lĩnh' - Ảnh 3.

Hoài Linh chiếm được thiện cảm của ông mai bởi sự hiền lành, chân chất

Ảnh: Chụp màn hình

Không dừng ở đó, Hồng Gấm tiếp tục đưa ra hàng loạt tiêu chí chọn bạn trai là người bản lĩnh, liều lĩnh, không để râu, không để móng tay, không ăn uống phát ra tiếng, không quá gầy, không được lớn tiếng... Trước những yêu cầu này, Quyền Linh đưa ra nhận xét: "Sao cô khó quá vậy".

Chàng trai bối rối trước cô gái quá hoạt ngôn

Khi hàng rào trái tim mở ra, Hoài Linh tiến đến tặng gấu bông, nhưng Hồng Gấm lập tức "soi" móng tay dài của anh và tỏ vẻ không hài lòng. MC Ngọc Lan phải nhanh chóng "chữa cháy": "Em không thích thì cắt thôi".

Bước vào cuộc trò chuyện, cô gái 32 tuổi thể hiện sự chủ động, đặt ra hàng loạt câu hỏi về sở thích, tính cách, quan điểm hôn nhân của đối phương. Đứng trước cô gái cá tính, Hoài Linh thể hiện sự bối rối, liên tục gãi đầu và thừa nhận: "Em lanh quá nên anh hơi run". Khi anh hỏi về việc về miền Tây sinh sống, cô từ chối với lý do: "Em sinh ra ở đây nên sống quen rồi, Cà Mau muỗi nhiều lắm".

Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh cũng kết nối cho cả hai đến gần, nắm tay cảm nhận về nhau. Nam MC hỏi thẳng liệu có chịu đựng được tính cách của bạn gái thì Hoài Linh bối rối chia sẻ "chưa biết". Lúc này, Hồng Gấm cũng khẳng định: "Anh chịu không nổi đâu". 

Cô gái tự nhận '10 điểm' từ chối hẹn hò vì đàng trai 'chưa đủ bản lĩnh' - Ảnh 5.

Hai MC nhận xét đàng trai quá hiền so với cô gái

Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc trò chuyện, Hoài Linh vẫn quyết định bấm nút để cho bản thân cơ hội tìm hiểu với đàng gái. Tuy nhiên, Hồng Gấm đã từ chối hẹn hò vì thích người bản lĩnh hơn. "Anh hiền quá, về bị ăn hiếp thì tội nghiệp", cô hài hước chia sẻ. Trước khi rời chương trình, Hồng Gấm còn chủ động ôm đàng trai và chúc anh sớm tìm được người phù hợp với mình.

