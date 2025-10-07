Nữ công nhân tính cách 'khó chiều', bị Ngọc Lan góp ý thẳng trên show hẹn hò

Lần hiếm hoi "bà mối" Ngọc Lan thẳng thắn góp ý cho người tham gia show hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bố đơn thân được con gái ủng hộ đến show hẹn hò

Tại tập 1.148 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, thủ kho công ty tại Đồng Nai), được Quyền Linh và Ngọc Lan ghép đôi với Mai Thị Nương (42 tuổi, công nhân tại Tây Ninh). Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và mong muốn tìm được người đồng hành mới trong cuộc sống.

Trò chuyện với hai MC, Văn Tâm chia sẻ anh có cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm và có ba người con. Khi Quyền Linh hỏi nguyên nhân đổ vỡ, Văn Tâm cho biết vợ chồng không hợp tính, lại ít ở gần nhau. Trong thời gian dịch Covid-19, cuộc sống khá khó khăn, anh lại đi làm xa nhà. Văn Tâm cho biết vợ chủ động muốn ly hôn. Hiện anh nuôi con gái 15 tuổi, còn hai con nhỏ sống bên mẹ.

Văn Tâm đổ vỡ hôn nhân cách đây hơn 3 năm, hiện làm bố đơn thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phía đàng gái, Mai Thị Nương chia sẻ cô đã ly hôn cách đây 3 năm vì chồng có người khác. Hiện cô làm mẹ đơn thân nuôi con trai 11 tuổi. Mai Thị Nương tâm sự trước đây bản thân đi làm từ sáng đến tối, thường xuyên tăng ca. Còn hiện tại, cô chuyển sang công việc khác và có nhiều thời gian rảnh hơn.

Sau sóng gió hôn nhân, Mai Thị Nương tìm đến chương trình, mong muốn tìm người chung thủy, có công việc ổn định, biết lo phụ việc nhà. Còn Văn Tâm muốn tìm người phụ nữ biết vun vén cho gia đình, hiểu chuyện, biết kính trên nhường dưới, có công việc ổn định.

Mai Thị Nương cho biết cô ly hôn vì chồng có người khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong chương trình, con gái của Văn Tâm cũng có mặt để ủng hộ anh đi tìm hạnh phúc mới. Cô con gái 15 tuổi nghẹn ngào chia sẻ: "Con rất mừng nếu ba có người mới. Vì con ở một mình, ít khi sang nhà mẹ. Con không thể nói chuyện hay tâm sự với mẹ nhiều. Con mong ba có thể tìm được hạnh phúc, sau này con và dì có thể tâm sự, chia sẻ được với nhau".

Ngọc Lan phản ứng mạnh với người phụ nữ tự nhận 'nóng tính, hay đánh người'

Sau những chia sẻ của gia đình hai bên, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để cặp đôi trực tiếp gặp mặt. Trong cuộc trò chuyện, đàng gái chia sẻ cô mong Văn Tâm thông cảm vì đang tập trung lo cho công việc, có rất ít thời gian rảnh. Bên cạnh đó, cô đề xuất tìm hiểu trong khoảng 2 năm mới tính chuyện tương lai. Nghe điều này, MC Quyền Linh không đồng tình vì cho rằng cả hai đã lớn tuổi, 2 năm là quá lâu. Ngọc Lan liền lên tiếng nói thay đàng gái: "Thì trong 2 năm đó, anh chị cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn cũng được. Vì chị ấy muốn tạo dựng sự nghiệp cho thật vững chắc, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình".

Trong lúc trò chuyện, Mai Thị Nương thừa nhận bản thân khá nóng tính. "Khi giận là tính em quạu lắm, em sẽ đánh đó. Em giận lâu lắm, phải nửa tháng mới hết giận. Một khi trả lời, em quạu là em đánh, còn không trả lời thì thôi. Em làm trong công ty cũng vậy, em giận lên là ai cũng im hết, không dám nói lại. Về nhà cũng vậy, mấy chị ở nhà ai cũng sợ em", cô cho hay.

Khi MC Quyền Linh tỏ ra hoài nghi: "Em đánh thiệt hả?", đàng gái vẫn khẳng định: "Đánh chứ". Nghe vậy, Văn Tâm vẫn điềm đạm chia sẻ: "Mình sẽ cố gắng làm sao để đừng nóng. Chứ nếu cứ nóng như vậy nhiều thì không hay lắm. Nếu khi cãi nhau, em bực thì anh sẽ nhịn". Đáp lại, Mai Thị Nương thẳng thắn: "Nhưng em không nhịn. Em cãi mà anh im thì em sẽ đi theo, nói chừng nào được thì thôi. Tính em kỹ lắm, nhà cửa là phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu về nhà mà thấy bày bừa là em sẽ la đó".

Bàn đến chuyện hẹn hò, Mai Thị Nương cho hay: "Tháng nào em mệt mỏi trong người, không đi kinh doanh thì em sẽ gặp anh". Trước chia sẻ này, Ngọc Lan thẳng thắn góp ý cho đàng gái: "Em thấy tính cách, suy nghĩ và tư duy của chị như vậy thì sao chị có thể gắn kết được với một người. Tại vì người ta không thể nào chạy theo chị hoài được. Mệt thì gặp làm chi, gặp rồi còn bị đánh nữa. Em nghĩ đã ở tuổi này rồi, mình muốn tìm người đồng hành thì mình phải lùi lại một chút, phải dành thời gian cho mối tình đó một chút thì mới có thể tìm được người đàn ông có thể lo lắng cho mình. Mình bớt nóng nảy, bớt đánh người một chút thì người ta mới thương mình được. Chứ đâu có ai chiều mình hoài được đâu chị. Chị đi làm không dành thời gian cho người ta, mà về nhà thì chị yêu cầu nhà cửa phải sạch sẽ, không sạch là chị quạu, chị đập. Chuyện nhà cửa phải cùng nhau làm chứ".

Văn Tâm và Mai Thị Nương cùng bấm nút hẹn hò trên chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù có những khác biệt trong tính cách, Văn Tâm vẫn bày tỏ thiện chí muốn cùng đàng gái tìm hiểu. Cuối chương trình, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò. Trước khi chia tay, Ngọc Lan một lần nữa gửi lời nhắn nhủ đến Mai Thị Nương: "Em cũng mong chị thay đổi tính cách của mình một chút để tìm được người chân thành với mình. Chị muốn người ta chân thành với mình thì bản thân phải chân thành với người ta".