Ông chủ 35 tuổi tỏ tình lãng mạn, chinh phục được gái xinh trên show hẹn hò

Xuân Tùng tìm thấy tình yêu trên chương trình hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xuất hiện trong tập 1.148 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Nguyễn Xuân Tùng (35 tuổi, Bắc Ninh) khiến hai MC Quyền Linh - Ngọc Lan thích thú bởi phần chào hỏi bằng tiếng Nhật. Anh chia sẻ từng làm việc 5 năm tại Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động. Trở về nước, Xuân Tùng chọn lập nghiệp bằng nghề sản xuất giò chả tại quê nhà.

Trò chuyện với Quyền Linh, Xuân Tùng cho biết đã trải qua hai mối tình. Anh kể mối tình đầu thời học sinh, kéo dài 2 năm. Còn mối tình thứ hai lúc anh sang Nhật, vì ít liên lạc nên bạn gái chia tay. Nhiều năm qua, Xuân Tùng tập trung cho sự nghiệp trước nên chưa quen ai. Hiện tại, anh cho biết đã ổn định mọi thứ, sẵn sàng tính chuyện hôn nhân. Đến chương trình, Xuân Tùng mong muốn tìm được bạn gái hiền lành, lương thiện, có tấm lòng nhân hậu.

Xuân Tùng chiếm thiện cảm của hai MC bởi sự chân thành, thật thà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Được ghép đôi với Xuân Tùng là Kiều Hoài Sang (25 tuổi), đang kinh doanh online tại TP.HCM. Cô chia sẻ cũng từng trải qua hai mối tình. Trong đó, chuyện tình gần nhất của cô kéo dài 2 năm, chia tay vì khác định hướng trong cuộc sống. Hình mẫu bạn trai mà Hoài Sang mong muốn là người có ngoại hình ưa nhìn, biết quan tâm và có thể kiên nhẫn với bạn gái.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, Xuân Tùng mang đến tặng Hoài Sang bó hoa 12 bông hồng đỏ và chiếc đồng hồ, kèm lời nhắn: "Anh tặng em bó hoa 12 bông hồng, mong 12 tháng trong năm đều có tình yêu của anh. Chiếc đồng hồ này cũng đánh dấu thời gian chúng ta gặp nhau và có duyên đến với nhau". Ngoài ra, anh còn mang theo món chả giò tự tay làm để mời bạn gái và khán giả tại trường quay.

Hoài Sang gây ấn tượng bởi sự dễ thương, cách nói chuyện điềm đạm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đàng trai bị 'nhắc nhở' khi chỉ nói chuyện công việc khi đi hẹn hò

Trong cuộc trò chuyện, Xuân Tùng khen bạn gái xinh đẹp, trẻ trung như bông hoa. Anh nói bản thân có thể làm mọi thứ nên mong muốn xây dựng gia đình giống như câu nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Bên cạnh đó, anh chia sẻ về kế hoạch tương lai, những định hướng phát triển công việc của mình.

Nghe điều này, nam MC liền lên tiếng nhắc nhở đàng trai: "Khoan bàn chuyện đó đi, giờ mình giảm chuyện làm ăn lại, tính chuyện hẹn hò trước đi ha". Tiếp đó, Quyền Linh hỏi Hoài Sang về ấn tượng dành cho đàng trai. Cô khen Xuân Tùng chịu khó, có nghị lực và chí tiến thủ trong cuộc sống, công việc. Tuy nhiên, cô hy vọng anh có thể chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình cảm, hẹn hò thay vì chỉ nói về công việc. Lúc này, Xuân Tùng bày tỏ bản thân là người luôn hướng về gia đình. "Nếu sau này chúng ta đến với nhau, anh cũng sẽ chăm sóc gia đình em giống như bố mẹ của anh vậy. Em giống như một bông hoa, anh sẽ chăm sóc tốt cho em", anh chia sẻ.

Trước lo lắng của Hoài Sang về khoảng cách địa lý, Xuân Tùng cho biết hiện sống ở Bắc Ninh nhưng dự định sẽ mở thêm cơ sở kinh doanh tại TP.HCM. "Thời gian và khoảng cách sẽ chứng minh tình yêu của anh", Xuân Tùng khẳng định.

Hoài Sang dành thiện cảm cho đàng trai và quyết định bấm nút hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả, sau quá trình trò chuyện và tìm hiểu, Xuân Tùng và Hoài Sang quyết định cùng bấm nút hẹn hò và nhận được tràng pháo tay của khán giả. MC Quyền Linh và Ngọc Lan vui mừng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi, hy vọng mối duyên bắt đầu từ chương trình sẽ có cái kết đẹp.