Cô gái xinh xắn bị chàng trai từ chối trên show hẹn hò

Ngọc Lan hụt hẫng, dành lời an ủi Hồng Hậu khi cô bị từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò, khán giả được chứng kiến màn ghép đôi của Lê Hoàng Triều (28 tuổi, TP.HCM) và Nguyễn Hồng Hậu (24 tuổi, Gia Lai). Cả hai đều đang kinh doanh tại nhà.

Theo chia sẻ, Hoàng Triều tốt nghiệp Trường đại học Nông Lâm, sau đó đi làm được 2 năm. Tuy nhiên, vì gia đình thiếu người phụ giúp nên anh quyết định trở về để cùng cha mẹ quán xuyến cửa hàng. Chàng trai 28 tuổi tự nhận điểm mạnh của mình là siêng năng, nhanh nhẹn, luôn đúng giờ. Về tình duyên, anh từng trải qua hai mối tình thời sinh viên nhưng sớm dừng lại vì cảm thấy không thật sự phù hợp.

Hoàng Triều đến chương trình tìm bạn gái sau hai mối tình không thành Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Hồng Hậu mang đến hình ảnh của một cô gái trẻ năng động, độc lập. Trước đây, cô có thời gian làm việc ở Nhật Bản trong 3 năm, được cậu se duyên cho một người. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng trò chuyện, tìm hiểu, cả hai quyết định dừng lại chứ không hẹn hò. Hồng Hậu chia sẻ vì cả hai ở xa nhau, khó có thể chia sẻ, thấu hiểu nhau.

Đến với chương trình, cô gái sinh năm 2001 bày tỏ mong muốn tìm một người bạn trai có công việc ổn định, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình và có chút lãng mạn trong tình yêu. Về phía Hoàng Triều, anh thích mẫu bạn gái hiền lành, ít nói và bày tỏ hy vọng người yêu sau này có thể sống gần nhà để thuận tiện cho công việc làm ăn.

Hồng Hậu gây ấn tượng bởi sự dễ thương, hoạt ngôn trên show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Hai MC tiếc nuối, không tin cô gái xinh xắn bị từ chối hẹn hò

Khoảnh khắc mở rào, Hồng Hậu chia sẻ bạn trai đối diện hơn mức cô tưởng tượng. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô thể hiện sự chủ động, đưa ra nhiều câu hỏi để tìm hiểu Hoàng Triều. Trước vấn đề yêu xa, đàng trai cho rằng điều quan trọng vẫn là tình cảm dành cho nhau. Anh còn ngỏ ý sẵn sàng mỗi tuần đến Gia Lai để gặp bạn gái nếu cả hai bắt đầu mối quan hệ.

Bàn về định hướng tương lai, Hồng Hậu cho biết ở đâu cũng được, miễn là cả hai trao đổi với nhau, thấy nơi nào phù hợp, thuận tiện. Cô còn khẳng định: "Chồng ở đâu thì vợ ở đó, miễn cả hai thông cảm, thấu hiểu cho nhau". Bên cạnh đó, cả hai cũng không ngại chia sẻ quan điểm về chuyện con cái, tài chính và cuộc sống sau hôn nhân.

Chính vì thế, khi đến giây phút quyết định, cả MC Quyền Linh và Ngọc Lan đều kỳ vọng sẽ có cái kết đẹp cho cặp đôi. Thế nhưng, trên sân khấu chỉ có Hồng Hậu bấm nút chọn hẹn hò, còn Hoàng Triều lại từ chối trong sự tiếc nuối của cả trường quay. Anh giải thích lý do: "Em cảm thấy bản thân chưa đủ để đáp ứng được cho bạn gái nên em không chọn".

Cái kết khiến hai MC tiếc nuối khi Hoàng Triều từ chối hẹn hò với cô gái Ảnh: Chụp màn hình

Nghe điều này, nam MC tiếc nuối: "Trời ơi một cô gái xinh xắn, năng động thế này. Cô này giỏi đó, rất biết điều, hiểu chuyện. Tiếc quá, hai đứa cũng đẹp đôi mà. Giá như chàng trai tự tin, can đảm hơn một chút nữa...".