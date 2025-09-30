Phan Như Thảo: Tôi rời showbiz là lựa chọn cá nhân, không vì sự 'đổi lại' nào

Phan Như Thảo đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức cho một sự kiện về lĩnh vực làm đẹp. Bên cạnh việc tất bật chuẩn bị cho đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 9.10, người mẫu còn thực hiện nhiều buổi workshop, mời các chuyên gia nước ngoài đồng hành. Thời gian qua, Phan Như Thảo bận rộn với công việc, thậm chí liên tục có những chuyến bay đi Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… song vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, giàu năng lượng.

Phan Như Thảo giữ vẻ ngoài rạng rỡ dù bận rộn với lịch trình công việc Ảnh: NVCC

Người đẹp không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ về dự án lần này. Cô bật mí gala có sự góp mặt của nhiều sao Việt như ca sĩ Hoàng Hải, “chị đẹp” Vũ Ngọc Anh, diễn viên Trương Quỳnh Anh… Phan Như Thảo kể sau khi các nghệ sĩ lắng nghe cô chia sẻ về tâm huyết dành cho chương trình đã nhận lời tham gia. “Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người”, cô bộc bạch.

Phan Như Thảo nói sự bận rộn hiện tại mang đến cho cô nguồn năng lượng sáng tạo, lao động dồi dào. Người đẹp 8X chia sẻ về sự tham công tiếc việc của mình: “Nếu tôi bảo tôi không tham tiền, chắc nhiều người bảo tôi nói xạo. Nhưng quả thật, tôi không tham tiền, thứ tôi tham là sự công nhận, là những cống hiến dành cho xã hội”.

Chồng ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp

Quay cuồng với các dự án riêng, Phan Như Thảo cảm kích khi doanh nhân Đức An và con gái toàn tâm toàn ý cổ vũ mình. Người đẹp tiết lộ chính chồng đại gia khuyến khích cô tạo dựng sự nghiệp và cống hiến khi còn trẻ. Anh cũng là nhà đầu tư của cô trong mọi dự án. Phan Như Thảo nói thêm: “Tôi lo sự nghiệp của tôi nhưng người hy sinh nhiều nhất là chồng. Anh An không chỉ giúp kinh phí, mà còn hy sinh thời gian bên vợ vì một khi đã làm việc, tôi sống chết vì nó. Cũng có lúc, anh hơi càm ràm một chút nhưng may mắn là anh vẫn cho tôi thỏa sức làm điều tôi thích”.

Phan Như Thảo thấy may mắn khi được chồng và con gái ủng hộ phát triển sự nghiệp Ảnh: NVCC

Trước thắc mắc về việc vẫn miệt mài đi làm dù chồng có nguồn thu nhập tốt, Phan Như Thảo tâm sự cô quan niệm kết hôn và xây dựng tổ ấm là sự kết hợp bình đẳng của hai cá thể, nghĩa là quyền lợi như nhau và trách nhiệm cũng như nhau. “Tôi tin rằng sự đóng góp trong hôn nhân không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần, giá trị và sự chủ động trong cuộc sống. Vì vậy, Thảo làm việc và tạo ra giá trị không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình và cộng đồng”, cô tâm sự.

Phan Như Thảo cho biết trong đời sống hôn nhân, chồng chưa bao giờ yêu cầu điều gì từ mình. Thay vào đó, doanh nhân Đức An chỉ mong gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. “Trong mọi việc, dù là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, anh đều ưu tiên lựa chọn và mong muốn của vợ con trước bản thân mình. Việc tôi rời showbiz để chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh là lựa chọn cá nhân, xuất phát từ tình yêu với gia đình và khát vọng được tạo dựng giá trị riêng, chứ không phải vì sự “đổi lại” nào cả”, cô bộc bạch.

Về kế hoạch trở lại đóng phim, Phan Như Thảo cho biết điện ảnh là niềm đam mê lớn, nên cô mong có cơ hội được tái xuất ở một vai diễn phù hợp. Đây cũng là cách cô thỏa mãn tình yêu nghệ thuật, vừa để mang lại cho khán giả những cảm xúc mới mẻ.